'Даже Усик может сказать': легендарный Майк Тайсон назвал короля супертяжелого веса

Британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) является на сегодняшний день королем супертяжелого дивизиона. Цыганский король, как называют боксера из Манчестера, после победы над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) олицетворяет собой всю весовую категорию, с чем наверняка согласиться и украинец Александр Усик (19-0, 13 КО).

Такое мнение в комментарии Daily Mail выразил легендарный американский чемпион Майк Тайсон. Он призвал Фьюри ни в коем случае не задумываться о завершении карьеры, а продолжать радовать фанатов бокса.

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"Он – линейный чемпион. Он мужик, который побил другого мужика. Фьюри – олицетворение бокса в супертяжелом веса, и точка. Он, никто другой. Спросить у любого кроме Усика: кто чемпион супертяжелого веса? Хотя даже Усик может сказать, что это Тайсон", – заявил Железный Майк.

Он также выразил надежду на то, что Уайлдер оправится от двух поражений от Фьюри и вернется на ринг. "Пусть он продолжает драться, зарабатывать деньги", – отметил американец.

Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде их третьего боя и защитил чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC). В свою очередь Усик единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), взяв титулы сразу по трем версиям.

Как сообщал OBOZREVATEL Александр Усик откровенно высказался о реванше с Энтони Джошуа. В частности, украинец заявил, что ему прискорбно слышать критику в адрес его соперника.