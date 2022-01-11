'Чтобы побить': Усик признался, почему начал заниматься боксом

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик на встрече с юными спортсменами в Киеве поделился воспоминаниями о своем приходе в бокс. Крымчанин признался, что хотел уметь постоять за себя перед старшими парнями.

Видео с мероприятия появилось на YouTube-канале промоутерской компании боксера Usyk17.

"Впервые я пришел в зал в 15 лет – чтобы кому-то "накидать", быть сильным и побить своего обидчика. Не могу сказать, что меня часто обижали, но были старшие ребята, которые посылали что-то купить в магазине.

Я этого не делал из принципа. Даже если мне давали копняка, говорил, что не пью и не курю, а занимаюсь спортом. Вырасту и набуцкаю их", – рассуждал Саша.

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А затем взгляды на жизнь Александра изменились.

"В один момент тренер мне объяснил, что то, чему он меня учит, я не должен использовать. Ведь я знаю какие-то приемы, а соперник нет.

Так это все переросло в мое хобби, которым я занимаюсь по сей день. И еще мое хобби приносит мне заработок", – порадовался спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик похвастался катанием на горных лыжах.