Чемпиона России и Европы по боксу избили прохожие в Крыму, лишив глаза. Видео

Знаменитого российского боксера Дмитрия Двали побили в Феодосии, куда он приехал на мастер-класс. По сообщению оккупационных СМИ, 23-летний уроженец Саратовской области вместе со своим катменом якобы пытался защитить незнакомого парня.

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"Дмитрий и тренер по имени Евгений попытались защитить подростка, но сами получили значительные повреждения. Двали получил перелом орбитальной кости, Евгений – перелом руки", – цитирует ТАСС источника, знакомого с ситуацией.

Как заявил тренер Дмитрия Двали Иван Щелок, спортсмена избили толпой.

"Увидели, что толпа бьет одного мальчишку. Они заступились, Евгений оттащил одного из них в сторону, а все остальные набросились на Диму", – рассказал тренер в интервью "РИА Новости".

По словам Щелока, Двали получил удар ботинком в глаз, спортсмена госпитализировали и перевезли в Москву. С понедельника он находится в больнице. Участники драки задержаны. На них заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Им грозит до 7 лет колонии.

Сейчас врачи пытаются хоть как-то спасти глаз боксера. Видеть им он уже не сможет. Возможно, понадобится протезирование. Местные хирурги отказались оперировать спортсмена.

"Один специалист из серьезной частной клиники в Москве согласился. Он сказал, что если есть минимальные шансы сохранить зрение, то он постарается их использовать", – заявил Щелок.

Дмитрий Двали – мастер спорта России международного класса, призёр чемпионата мира, чемпион Европы, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России, чемпион России среди молодежи до 22 лет.

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