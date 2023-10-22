Чемпион WBO NABO нокаутом сенсационно проиграл непобедимому претенденту. Видео

Американский чемпион WBO NABO в полусреднем весе Алексис Роча (23-2, 15 КО) потерпел досрочное поражение от соотечественника Джованни Сантильяна (32-0, 17 КО). Главное событие на арене Kia Forum в Инглвуде (Калифорния, США) завершилось сенсационным нокаутом фаворита.

Оба бойца с первых минут начали настоящую рубку в ринге, превратив бой в жесткую драку на средней дистанции. Сантилья превосходил оппонента в агрессии. Роча, казалось, был не готов к такому напору, уже в дебюте получив разбитый нос.

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Претендент выглядел заметно увереннее, физически сильнее, постоянно вынуждая оппонента двигаться спиной вперед. 5-й раунд прошел при полном доминировании андерога, который дважды отправлял чемпиона в нокдаун.

Развязка наступила в 6-й трехминуке, когда после серии ударов Роча упал в третий нокдаун.

Рефери решил, что с него на сегодня достаточно и остановил встречу, присудив поражение техническим нокаутом.

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