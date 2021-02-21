Чемпион России по тяжелой атлетике побил в ринге видеоблогера

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев провел четырехраундовый поединок по правилам бокса против известного российского видеоблогера и бойца смешанных единоборств Артема Тарасова.

42-летний Кокляев добыл победу над Тарасовым раздельным решением судей.

30-летний Тарасов, который на взвешивании оказался на 40 кг легче своего 136-килограммового соперника, хорошо двигался и уверенно сокращал дистанцию с ударами.

Кокляев старался атаковать джебом, клинчевал и периодически немного придавливал менее крупного оппонента.

Несколько "выстрелов" Кокляева вскользь дошли до цели, причем некоторые из них были встречными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года Кокляев вышел в ринг против знаменитого бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.

Боксерский поединок на турнире "Битва стихий", который называли "самым ожидаемым боем года" в России, состоялся в Москве и неожиданно завершился в первом раунде.