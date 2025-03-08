Бывший боксер-чемпион обезоружил террориста в аэропорту Казахстана. Видео за сутки собрало 8 млн просмотров

В аэропорту Казахстана мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу службы досмотра, однако пассажир Муса Абдраим, оказавшийся бывшим боксером, сумел обезоружить нападавшего. Видео инцидента быстро разошлось в сети, а за героический поступок, Абдраима был отмечен государственной наградой.

Видео дня

Инцидент произошел 7 марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы. Нападавший, 67-летний мужчина, проник в зону досмотра под видом пассажира. Когда сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы, он внезапно схватил одну из сотрудниц за волосы и приставил к ней нож.

Переговоры с преступником продолжались несколько минут, после чего Муса Абдраим предложил себя в качестве заложника. Когда нападавший согласился и поменял заложницу, Абдраим в решающий момент выхватил у него нож, что позволило полиции задержать злоумышленника.

Видеозапись случившегося стремительно разлетелась по социальным сетям. За первые сутки оно собрало более 8 миллионов просмотров, а пользователи выразили восхищение храбростью Мусы. Многие отметили его решительность и самоотверженность, называя поступок настоящим примером мужества.

Сам Абдраим в интервью журналистам рассказал, что не мог оставаться в стороне, увидев, как мужчина угрожает девушке. Он отметил, что действовал интуитивно и прежде всего думал о безопасности заложницы. "Я сказал ему: возьми меня вместо нее. В этот момент сотрудник полиции отвлек его разговорами, и я выхватил нож", — объяснил он.

За проявленный героизм Муса Абдраим был награжден казахстанской медалью "Ерлігі үшін" ("За отвагу"), которая вручается за смелые и самоотверженные поступки.

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