Бывшая невеста Кличко отправила в тюрьму экс-бойфренда

Бывший возлюбленный Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон приговорен к 45 дням тюрьмы по двум пунктам обвинения в нанесении телесных повреждений актрисе.

Во вторник Хикерсон отказался от апелляции по двум статьям своих обвинений, сообщает PEOPLE со ссылкой на окружную прокуратуру Лос-Анджелеса. 31-летний мужчина должен начать отбывать наказание 7 мая.

В дополнение к тюремному заключению Хикерсон был приговорен к четырем годам испытательного срока и 52 занятиям по борьбе с домашним насилием, а также получил пятилетний охранный судебный приказ.

В июле Хикерсон был арестован по нескольким обвинениям в совершении тяжких преступлений, включая четыре обвинения в телесных повреждениях, два обвинения в нападении с применением смертельного оружия и одно в запугивании свидетеля (Панеттьери). Он также столкнулся с обвинением в административном правонарушении в отношении Хайден. После рассмотрения дела с Хикерсона сняли несколько статей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хикерсон начал избивать бывшую невесту Владимира Кличко еще в мае 2019 года, однако Хайден его простила, не стала давать показания и Брайан избежал наказания за домашнее насилие. По сообщению прессы, когда украинский боксер узнал об избиении своей бывшей девушки и матери своего ребенка, он пришел в ярость.

Позже ситуация повторилась. В одном из своих интервью Панеттьери рассказала, что во время второго избиения Брайан швырял ее в стену и бил кулаками. После этого актриса согласилась подать на обидчика в суд.