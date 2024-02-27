'Нашего папы больше нет в живых': жена боксера 'Украинских атаманов' рассказала, как семья переживает его гибель на фронте

Полномасштабное вторжение РФ 24 февраля бывший боксер национальной сборной и "Украинских Атаманов" Олег Прудкий встретил в составе спецподразделения "КОРД", а в мае 2022-го отправился на задание на Запорожском направлении, которое стало для него последним. Жена защитника Марьяна Прудка призналась, что чувствовала неладное после последнего разговора с мужем и прогоняла плохие мысли, когда увидела новости о трагедии.

Уже позднее стало известно, что в комнату, где находился Олег со своими побратимами, попал снаряд и в один момент унес жизни четырех бойцов "КОРД" из Черкасс. А всего от этого удара погибли 23 человека. Марьяна не скрывает, что ей очень тяжело без любимого мужа, но нужно жить и воспитывать двух принцесс, которыми просто грезил боксер.

Кстати, с женой спортсмена и защитника мы пересеклись на турнире по боксу в Киеве, где вспомнили и Олега и его огромный вклад в защиту Украины.

– Лично для меня это очень важно. Я очень благодарна, что этот турнир организовали и пригласили меня с дочками. Потому что, пока они организуют такие соревнования, он жив среди всех нас. О нем помнят, не забывают.

– Я хорошо помню Олега по "Украинским Атаманам", он был отличным боксером. Но не знала, что потом он ступил в спецподразделение Национальной полиции КОРД. Когда общалась с ребятами, выступавшими вместе с ним, то все говорили, что он был человек с большим сердцем, добрым и отзывчивым. И тут – "КОРД". Как это произошло?

– Вообще произошло это неожиданно для всех. Мы как раз поженились, и где-то в 2014-2015 году Олежка решил завязать со своей спортивной карьерой. В 2015 году он принял присягу на верность Украине и вступил в ряды патрульной полиции Черкасс. С тех пор и по 2021 он был в патрульной полиции, а 1 января 2022 как раз только перешел в престижное спецподразделение "КОРД". К сожалению, там его уже застала война.

– Каким он был в жизни?

– Для меня он был, есть и останется самым лучшим. Потому что я не знала другого такого доброго, справедливого и честного. Он был очень целеустремленным, четко ставил перед собой цели, и всегда упрямо шел к ним. Если у него что-то не получалось, он никогда не сдавался.

Никогда не сдавался в спорте, я это видела, пока мы с ним просто встречались в течение 5 лет, и эти 5 лет я его ждала. Не сдавался на работе. Он так неожиданно пошел в патрульную полицию, и если что-то не знал, то сидел до двух, до трех ночи и все читал. Он говорил: "Я должен знать все законы, как, где действовать и все прочее".

Что касается наших отношений, то он просто был лучшим из лучших: верный, любящий, добрый. Я его очень любила, люблю и всегда буду любить.

– Видела, что он приходил в отпуск незадолго до того рокового задания.

– Да, незадолго до поездки в Запорожье ему дали отпуск, мы как раз были в деревне у его родителей. И знаете, у меня такое было чувство, что все, я еду на Черкассы с ним, чтобы провести там больше времени вместе.

Вообще, когда он приехал, я говорю, а почему ты приехал? Ну, потому что это было как-то неожиданно. Он ответил, что его отпустили. Я переспросила, все ли хорошо. Он сказал, что все хорошо. А потом говорю: "Ты что, едешь в командировку? И он говорит: "Да, еду". И у меня это вызвало какую-то тревогу.

Но я скажу, что эта неделя, которую мы провели вместе, была действительно лучшей и больше всего запомнилась. Сколько вещей мы сделали вместе, от меня и детей он просто не отходил. Сколько приятных слов говорил. "Я тебя люблю" каждый день для наших отношений не было неудивительным, но он пытался проводить с нами больше времени.

– Я понимаю, что это очень тяжело, но как вы узнали, что Олега больше нет? Поскольку о случившемся на самом деле объявили не сразу.

– Как только Олежка уехал в командировку, мы с ним договорились, что я первой не буду ни звонить, ни писать сообщения. Он будет выходить на связь первым. Я знала, что где-то в 9 часов утра он присылал мне смс-ку: "Любимая, доброе утро. У меня все ок, целую тебя и наших принцесс". И вот такого типа у нас была переписка.

Ночь с 21 на 22 мая была необычная. 21-го я поговорила с ним по телефону, пожалуй, где-то в 10, Олег сказал: "Любимая, все хорошо, мы будем отдыхать". Он не мог мне все рассказывать. И пообещал, что завтра утром созвонимся. Я говорю: "Хорошо". В тот вечер я малых просто не могла уложить, они насколько были активными, не хотели спать и повторяли: "К папе, хотим к папе".

Наконец уложила детей, а самой так неспокойно. Заснула, наверное, только в 12 часов. Проснулась где-то в половине второго ночи. И такая тревога на душе... Я просто не знала, что со мной происходит. Я беру телефон, и мне так хочется набрать своего любимого. Но, думаю, не буду этого делать, потому что, возможно, они сейчас где-то на задании или еще что-нибудь. Я уснула на полчаса, проснулась, а эта тревога никуда так и не делась.

Потом я еще просыпалась где-то в пять часов утра. А когда встала, думаю: первый раз напишу ему первой. Написала: "Доброе утро, любимый! Я по тебе очень соскучилась". Смотрю, а сообщение не дошло. У меня началась такая тревога, я через каждую минуту смотрела на телефон, а оно так и не было доставлено.

Потом я зашла в новости и прочла, что был очень кровавый и коварный обстрел на Запорожском направлении. А я не знала, где он действительно находится. Просто было известно, что в Запорожском направлении и все. Но там очень много населённых пунктов. И я думаю: "Нет, нет, нет, ничего плохого не произошло, ты об этом не думай. Все хорошо".

Но периодически я все же смотрела на телефон, а сообщение так и не было доставлено. Поэтому я набрала оставшихся здесь собратьев из спецподразделения. И мне все говорили: "Марьяш, все хорошо, ребята сейчас без связи, но у них все хорошо. Наши ребята туда поехали. Как только мы будем что-то знать, мы тебе обязательно скажем".

Но я вам скажу, что сразу чувствовала, что что-то не так. Моя женская интуиция подсказывала, потому что мы с Олегом были очень близки. Хотя днем набирала ребят и командира, и все уверяли, что все хорошо.

Однако уже ближе к вечеру начали звонить наши знакомые. Набрал меня наш кум, который с Олежкой был в патрульной полиции, и спросил, дома ли я. Говорит, что сейчас ко мне подъедет. Спросила, разговаривал ли он с Олежкой. Он говорит: "Нет, кума, не говорил".

А потом, когда он уже приехал, спрашиваю: "Что-то не так?" Потому что я чувствовала. Он ответил, что все хорошо и если бы что-то было не так, он бы первый знал. Но по протоколу он не мог мне ничего сказать. Это должен был сделать командир и специально закрепленный за этим человек. Также должен быть психолог и медработник.

Потом, когда уже начали звонить другие ребята, я говорю: "Что-то не так. Все хотят ко мне приехать". И я так разворачиваюсь к нему, смотрю, а у него полные глаза слез. Я говорю: "Нет..." Он говорит: "Да, кума". И вот так вечером 22 мая я узнала, что его действительно нет, что он погиб.

Для нас это очень тяжелая потеря для всех родных, знакомых. Мне просто очень тяжело без него... Но я должна жить. У нас есть два замечательных цветочка. Две дочечки. Олежка их очень сильно любил. Он ими просто грезил. И перед тем, как уезжал в командировку, сказал так: "Любимая, никогда ни в чем не отказывай нашим принцессам. Ведь кто знает, как будет дальше, в жизни случается разное".

– Я знаю, что Олега наградили.

– Да, президент Украины наградил его орденом "За мужество" 3-й степени. А сейчас мы с девочками активно собираем подписи на присвоение ему Героя Украины, чтобы эта петиция дошла до рук президента и ее рассмотрели.

Пока мы общались с Марьяной, от нее почти не отходила старшая дочь Соломия, которая поддерживала маму и тоже очень хотела рассказать о своем замечательном папе.

– Папа был добрым, никогда не сдавался, не опускал руки. И всегда достигал своей цели. Никому ничего плохого не делал. Был справедливым, честным, счастливым, очень смелым и всегда приходил на помощь.

Когда я была маленькой, он всегда был рядом с мамой и помогал ей. А когда родилась моя младшая сестра, у него была работа, и он не мог. Мы с мамой уже сами воспитывали Эмилию.

– А как тебя папа баловал? Чему успел научить?

– Очень многому научил. Однажды мама отвела меня на английский, а папа был в командировке, но после работы он не поехал домой, а забрал меня после занятия. (После смены он всегда шел не отдыхать, а забирал ее с гимнастики или английского, а после командировок спешил к нам, своим принцессам – добавила Марьяна).

Папа научил меня кататься на роликах. Сначала я падала, а потом уже начала ехать быстро. И на велосипеде он учил меня кататься. Вместе мы собирали конструкторы и пазлы. Сложила все картинки в селе. А еще вспоминаю, как папа будил меня утром в садик. Но сейчас я уже во втором классе, поэтому в садик больше не надо. Но я бы хотела вернуться туда, чтобы спать. А так – все нормально.

– А маме помогаешь?

– Да. И я бы хотела помыть посуду хотя бы один раз, но у нас с посудомоечка.

А когда я узнала, что папы уже нет... Это был спокойный день, я сидела у телевизора. С нами была моя тетя Оксана, это мамина сестра. Я так сидела и смотрела мультики, заходит мама в комнату и говорит, что нам надо с ней откровенно поговорить. Затем мама попросила выключить мультики. А я смотрела про собак.

Потом я присела и мама сказала: "Если хочешь поплакать, то плачь". Я такая говорю: "Мам, что ты плачешь там? Рассказывай уже". А мама потом говорит, мол, я бы не хотела в это верить, но нашего папы в живых больше нет". Я как заревела! Тетя Оксана потом пришла, посмотрела. А я капец, как плакала. Потом даже мультики не успокаивали. Я была очень грустной, честно говоря.

Потом был последний день встречи с папой. На прощании с героями я тоже присутствовала и немного поплакала. Простилась и уехала домой. Это был очень трудный день для меня.

– Ты такая мужественная. И очень хорошо все рассказываешь. Наверное, будешь ведущей.

– Нет. Я буду президентом.

– Марьяна, а как живете эти год и 9 месяцев после такой тяжелой потери?

– Когда погиб муж, знаете, я чувствовала себя маленьким ребенком, который заново учится ходить, говорить, дышать. Потому что я понимала, что все обязанности, которые мы выполняли вместе, теперь легли на мои плечи.

Когда погиб Олег, у меня уже заканчивался декретный отпуск, и я вышла на работу. Работаю детским тренером по легкой атлетике. И конечно, всю свою душу и все свои силы вкладываю в наших детей. Соломийка ходит уже во второй класс, а Эмилька – в старшую группу садика. Вожу их на разнообразные кружки и стараюсь осуществить все то, о чем мечтал Олежик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что боксер сборной Украины служил в элитном подразделении полиции и погиб на задании.

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