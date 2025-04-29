Боксер Денис Беринчик стал лицом нового легального онлайн-казино BETON

Новое украинское лицензионное онлайн-казино BETON стало спонсором Дениса Беринчика – одного из известнейших украинских боксеров, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира по версии WBO в легком весе с мая 2024 года по февраль 2025 года.

Об этом сообщает издание Tribuna.com.

"Мы строим украинский ответственный бренд с сильным характером и именно поэтому первым нашим партнером в спорте стал Денис. Он – сильный духом, выносливый и решительный, всегда стремится быть первым, упорно работает для этого и не подходит перед трудностями. Именно такие лидерские качества являются ключевыми как для его команды, так и для нас. BETON поддерживает сильных, амбициозных, тех, кто не останавливается, несмотря на вызовы", – сказал СЕО компании Роман Балашов.

Денис Беринчик также прокомментировал спонсорство: "Для меня это сотрудничество – это не просто контракт. Это поддержка на новом этапе. После паузы и операций я готовлюсь вернуться. И рад, что рядом – бренд, разделяющий стремление к первенству, волю к победам и решительность нашей команды. Уверен – дальше будет только больше".

В BETON подчеркивают: партнерство с Беринчиком – это старт длительного спортивного направления работы. "BETON – молодой, но ответственный бренд. Для нас важны длительные партнерства, долгосрочное сотрудничество, результаты которого помогут развиваться украинскому спорту", – добавляет Роман Балашов.

BETON – официальное украинское лицензионное онлайн-казино, начавшее работу в феврале 2025 года. Бренд BETON использует украинская компания "СІТІКОД", в основу деятельности которой положены принципы ответственной игры и поддержка украинского спорта.