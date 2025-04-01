Боксер-чемпион, выступавший в России, пропустил удар в ринге и умер. Момент попал на видео

40-летний чемпион Нигерии и Западной Африки Габриэль Олувасегун Оланреваджу скончался после поединка против ганца Джона Мбанугу. Бой прошел в столице Ганы Аккре на арене Bukom Boxing Arena. В третьем раунде он неожиданно потерял сознание и рухнул на пол.

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В концовке третьей трехминутки Оланреваджу пропустил несильный удар, после чего отступил назад и упал под канаты. Рефери мгновенно остановил встречу и вызвал медиков, но реанимационные меры не помогли.

Боксера экстренно госпитализировали в одну из больниц Аккры, однако через 30 минут после прибытия в госпиталь врачи зафиксировали его смерть.

Ганское боксерское управление (GBA ) подтвердило, что нигериец был признан годным для выступлений и имел все необходимые лицензии. Точная причина трагедии пока неизвестна, так как из-за национальных праздников вскрытие будет проведено лишь 2 апреля.

Ранее Оланреваджу выступал на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, но выбыл в первом раунде после поражения от кубинца Осмая Акосты.

Кроме того в 2022–2024 годах у него состоялось пять поединков в разных городах России, во всех он потерпел поражение.

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