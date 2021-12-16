Беринчик: я голодный и готов пройти всю дистанцию

15 декабря в PM Hall прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса компании братьев Кличко K2 Promotions, который состоится в эту субботу в ТРЦ "Терминал" (Бровары).

В главном поединке вечера Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0-0, 9 КО) будет защищать титул, встретившись в ринге с Исой Чаниевым (15-3-0, 7 КО) из России. Вечер бокса компании братьев Кличко K2 Promotions состоится при поддержке генерального спонсора события Parimatch Ukraine, первой легальной беттинг-компании. Поединки в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO, а также американская стриминговая платформа ESPN+.

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"Мы в Parimatch любим бокс и украинских боксеров, поэтому рады поддержать столь масштабные спортивные инициативы. Вечер бокса от K2 Promotions – это событие не только для Украины, но и для всего мира. И цель Parimatch Ukraine – дать возможность украинским болельщикам стать частью большого мирового спорта", - Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

"Чаниев – интересный соперник. Смотрел его поединок, как он одолел проспекта из Казахстана. Вырубил его наглушняк. Вам всем понравится, потому что я давно не боксировал, голоден и готов пройти всю дистанцию. Но это бокс, все может закончиться в любой момент", - отметил Денис Беринчик во время пресс-конференции.

"Это отлично, что ESPN покажет вечер бокса в Украине. Прошлым летом мы боксировали в рамках PPV, а теперь новая ступенька. Это новый уровень, двигаемся дальше на верхушку мирового бокса".

Главным поединком андеркарда в Броварах станет бой за титулы WBС Asia и WBO Asia Pacific в супертяжелом весе между непобедимым Владиславом Сиренко (18-0, 15 КО) и опытным украинцем Андреем Руденко (34-5-0, 20 KO). Руденко выйдет на смену немцу Михаэлю Валлишу, который был вынужден сняться с поединка из-за травмы.

"Когда я впервые узнал, что соперник изменится, я очень расстроился, ведь очень много сил, энергии и ресурсов мы потратили на то, чтобы подготовиться к этому поединку. Но позже, узнав, что травмировался Гассиев и есть возможность отбоксировать с Андреем Руденко, я очень обрадовался. Я уверен, что это будет очень крутой бой. Зрители получат невероятное удовольствие", – отметил Владислав Сиренко.

Чемпион WBO Oriental Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 КО) проведет рейтинговый бой против представителя Казахстана Берикбая Нуримбетова (8-4-1, 3 КО).

"Я всегда готов боксировать. Соперник – крепкий парень из Казахстана. Как вы знаете, Казахстан – одна из столиц бокса. Там очень технические бойцы, с которыми кому-нибудь будет непросто", – прокомментировал Дмитрий.

Также в этот вечер Василий "Рыжий лев" Чеботарь (9-0, 3 КО) из Одессы встретится в ринге с казахским боксером Сагадатом Рахманкулом (8-2-0, 6 КО). Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО) проведет 10-раундовый бой против очень опытного аргентинца Висенте Мартина Родригеза (39-8-1, 21 КО). Александр Спирко (20-0, 12 КО) выйдет в ринг после продолжительного перерыва. Его соперником будет боксер из Миргорода Евгений Кондратенко (5-16-0, 3 КО). Игорь Шевадзуцкий (8-0-08 КО) проведет бой с поляком Камилем Соколовским (11-23-2, 4 КО). Алмахмуд Алаа (3-0-0, 2 КО) встретится с Эдуардом Деменко (1-3-0, 1 КО).

"18 декабря болельщиков ждут восемь разных зрелищных поединков. Советую не пропускать, ведь мы представим самый лучший состав участников за последние десять лет", - отметил генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк.

Генеральный спонсор события - Parimatch Украина.

Поединки в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Энергетический партнер – АЗК KLO.

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