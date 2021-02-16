Белью: Усик – лучший, с кем я делил ринг, лучший боксер моей эры

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью назвал украинца Александра Усика лучшим боксером, с которым он когда-либо делил ринг.

В интервью изданию The Independent британец заявил, что хотел подраться с нашим соотечественником, чтобы стать великим, победив лучшего, по его мнению, бойца первого тяжелого веса (крузервейта) всех времен. Несмотря на результат, Тони не жалеет и не стыдится своего поражения.

"Мне даже не нужно было проводить последний поединок. Я не обязан был драться с ним, но я хотел этого. Я решился на бой, чтобы стать великим, чтобы победить лучшего бойца крузервейта всех времен, но у меня не получилось это сделать. Усик – лучший, с кем я когда-либо делил ринг, лучший боксер моей эры. Это бокс: невозможно всегда побеждать. Я проиграл в финальном сражении, но мне нечего стыдиться", – заявил Белью.

Напомним, что британец одержал 30 побед (20 нокаутом) и потерпел 3 поражения на профессиональном ринге. Усик нокаутировал Тони в восьмом раунде, несмотря на то, что его соперник выигрывал на записках двух судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белью назвал единственное, что может помочь другим боксерам побить Александра в супертяжелом весе.