Американский тренер вступился за Ломаченко и возмутился из-за реакции на бой с Лопесом

Известный американский тренер Дэйв Колдуэлл возмутился реакцией экспертов и болельщиков на поражение Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) от Теофимо Лопеса (16-0, 12 ОК).

Бывший наставник Дерека Чисоры и Тони Белью в интервью YouTube-каналу SecondsOut призвал не списывать украинского боксера и назвал его настоящим гением.

"Получается, что Ломаченко проиграл бой и все просто списали его. Как будто его не существует или его достижения не были существенными. Бросьте. Лопес побил Ломаченко, и теперь люди списывают его, говорят, что он не был тем, кем считался. Дерьмо собачье! Парень был гением, и он остается гением. Одна плохая ночь, когда кто-то бьет тебя, не значит, что ты дерьмо. Нельзя судить по поражению. Поэтому Ломаченко для меня все еще отличный боец", – цитирует Колдуэлла XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, американец Теофимо Лопес отказался от реванша с Василием Ломаченко после своей победы в поединке 24 октября, после которого он стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.