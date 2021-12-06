Звездных сестер Семеренко убрали с Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону решил отказаться от услуг опытных сестер Семеренко на ближайших двух этапа Кубка мира. 35-летние олимпийские чемпионки Вита и Валентина не впечатлили своими результатами на первых двух этапах КМ в шведском Эстерсунде и теперь до Нового года будут выступать на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) – втором по рангу турнире.

Об этом президент ФБУ Владимир Брынзак рассказал журналистам "Суспильного". Функционер отметил, что обе звездные биатлонистки существенно уступали соперницам в скорости на дистанции.

"Если молодые и опытные бегут с одинаковой скоростью, то, конечно же, нужно отдавать предпочтение молодым. Ведь опыт им пригодится в будущем на Кубке мира и Олимпийских играх. Поэтому Дарья Блашко и Ирина Петренко ездили на Кубок IBU, туда же отправятся и Семеренко", – пояснил действия тренеров Брынзак.

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Таким образом, в основе нашей женской команды остались: Блашко, Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная) и Анастасия Меркушина. При этом Брынзак отметил, что Семеренко смогут вернуться на Кубок мира, если улучшат свои результаты.

Напомним, что Украина упустила медаль в эстафете Кубка мира по биатлону.

Третий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря. А следующий этап Кубка IBU проведут также в Австрии, в Обертиллахе, с 16 по 19 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, с биатлонисткой сборной Украины произошло необъяснимое в эстафете Кубка мира.