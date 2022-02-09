'Все так этого хотели!' Семеренко впервые прокомментировала отъезд с Олимпиады

Звездная украинская биатлонистка Валентина Семеренко решила прервать молчание и рассказала о своем отъезде с Олимпиады-2022. 36-летняя олимпийская чемпионка Сочи-2014 объяснила неудачу в индивидуальной гонке проблемами со здоровьем.

Свое обращение к поклонникам спорта она разместила 9 февраля на официальной странице ФБУ в Facebook. Сумчанка написала пост сожаления, но бросила и упрек недоброжелателям.

"Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте.

Все же так этого хотели! Всем выражаю благодарность за поддержку, будьте здоровы!" – высказалась Семеренко.

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Также спортсменка поделилась своим отношением к биатлону.

"Все знают, что спорт – это здоровье. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон способствуют укреплению организма. Но этого не достаточно, чтобы по-настоящему достичь гармонии в спорте!

Биатлон – не просто моя жизнь, моя душа. Это ведь чрезвычайный прилив энергии, которая наполняет каждую клетку организма и заставляет по-другому смотреть на привычные вещи, радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается спортом, никогда не поймет радость и приятную тяжесть в мышцах, которая возникает после тренировки. А желание ежедневных тренировок может сравниться разве что с жаждой", – поведала Валя.

На данный момент у сборной Украины на Олимпиаде-2022 осталось три биатлонистки: Юлия Джима, Ирина Петренко (Варвинец) и Анастасия Меркушина. На карантине находятся Елена Билосюк (Пидгрушная) и Дарья Блашко. Следующий старт в Пекине – в пятницу, 11 февраля.

Напомним, Валентина – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женской эстафете. Вместе с ней гонку в России бежали сестра Вита, Пидгрушная и Джима.

Как известно, сборная Украины потеряла вторую биатлонистку на Олимпиаде-2022 из-за коронавируса. Дарья Блашко сдала подряд два положительных теста на коронавирус в Олимпийской деревне в Пекине. 26-летняя уроженка Минска изолирована и пропустила индивидуальную гонку 7 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Семеренко установила рекорд Олимпиад, едва выйдя на старт. Валентина провела 16-ю гонку на своих пятых Играх.

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