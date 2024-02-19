Винтовка в голову, весь в крови. В последней гонке чемпионата мира по биатлону случилось ЧП. Видео

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн получил серьезные травмы в результате падения на чемпионате мира, который прошел в чешском Нове Место. 32-летний уроженец Пассау во время масс-старта на одному из спусков упал, в кровь разбив себе голову.

После этого Кюн смог сам финишировать и упал на снег, однако медики не сразу заметили его рану. Лишь спустя некоторое время к немцу подбежали врачи, став оказывать первую помощь.

"Я упал на последнем спуске по туннелю. Я поскользнулся, проскользил через половину туннеля и упал на собственную ногу. Моя винтовка куда-то попала мне в голову. Я не знаю точно, где и как это выглядит со стороны. Но когда я поднялся, мои лыжи и очки были в крови. Голова очень болит", - прокомментировал чрезвычайное происшествие Кюн в интервью Aftonbladet.

Отметим, что падение не существенно повлияло на итоговый результат немецкого биатлониста. После инцидента Кюн потерял лишь одну позицию, финишировав в итоге 14-м.

Режиссеры телетрансляции смогли найти момент с падением, однако картинка не ответила на вопрос, каким образом Йоханнес получил такое кровавое повреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в этой дисциплине была представлена Антоном Дудченко и Дмитрием Пидручным, которые не смогли продемонстрировать высокий результат. 20-е и 27-е места соответственно.

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