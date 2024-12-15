В сеть попало видео с 'секретной деталью' сборной Украины по биатлону

Биатлонист сборной Украины Михаил Хмиль выложил видео со своей экипировкой. Вместе с комбинезоном в кадр попали и черные стринги, что сразу стало предметом шуток в интернете.

Видео дня

В сети этот элемент одежды сразу назвали "секретной деталью".

Отметим, что Хмиль накануне продемонстрировал великолепный результат в спринте на юниорском Кубке IBU в итальянском Риднау. 20-летний уроженец Ивано-Франковщины занял пятое место.

В гонке он продемонстрировал отличные результаты на трассе, став вторым по времени среди всех участников, уступив только немцу Элиасу Сайдлю, который опередил его на 17.6 секунд.

Хмиль также стал третьим по времени работы на огневых рубежах, потратив 1 минуту 30.2 секунды. На первом огневом рубеже он прошел без ошибок, но на втором допустил два промаха, что сказалось на его итоговом результате.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее новая форма сборной Украины по биатлону на сезон-2024/2025 вызвала небывалый ажиотаж в сети. В этом году украинские биатлонисты соревнуются в экипировке от спортивного бренда Löffler.

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