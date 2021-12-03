Украинский биатлонист разделил лучший результат сезона с россиянином на Кубке IBU

Украинец Андрей Доценко показал лучший результат сезона для нашей мужской сборной по биатлону. В спринтерской гонке на 10 км Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), которая прошла в норвежском Шушене, 26-летний уроженец Сумской области на двух огневых рубежах закрыл все 10 мишеней и занял 11-е место.

Интересно, что точно такой же результат показал и опытный россиянин, призер Олимпийских игр Евгений Гараничев. В итоге спортсмены поделили 11-ю строчку итогового протокола.

Эта позиция Доценко является наивысшей для наших мужчин в сезоне 2021/2022. До этого на 1-м этапе Кубка мира Дмитрий Пидручный стал 21-м в спринте, а Антон Дудченко – 24-м в индивидуальной гонке.

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Вторым среди "сине-желтых" на Кубке IBU в Норвегии оказался Артем Тищенко, выступавший ранее за основную сборную. Он занял 28-е место с одним промахом.

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