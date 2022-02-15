Украинский биатлонист на Олимпиаде отметился благородным поступком

Андрей Фоменко
Биатлон
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Украинский биатлонист на Олимпиаде отметился благородным поступком
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Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, который 15 февраля выйдет на эстафету Олимпиады-2022, в гонке преследования отметился поступком fair play (честной игры). Наш спортсмен случайно сломал палку немцу Йоханнесу Кюну, который бежал рядом. Не задумавшись ни на мгновенье, Пидручный отдал свою палку конкуренту, а сам дальше побежал с одной.

О необычном инциденте в комментарии "Суспільному" рассказал старший тренер мужской команды Юрай Санитра. Словацкий специалист едва вышел с карантина на Играх.

Словацкий тренер Юрай Санитра.

"Мне очень понравился поступок Димы в отношении Кюна. Он потом 200-300 метров бежал с одной палкой [пока на трассе не подали вторую].

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Я потом подходил к немецкой команде, чтобы извиниться. Там оценили хороший жест fair play Пидручного. Они очень его уважают", – поделился подробностями Санитра.

Дмитрий Пидручный на дистанции.

Интересно, что в итоге Кюн финишировал 12-м, а Пидручный – 13-м с отставанием от немца в 8,6 секунды. Если бы не случай с палкой, украинец мог бы опередить Йоханнеса и улучшить свое олимпийское достижение: в "персьюте" он выше 13-го места не поднимался.

Биатлонист Пидручный.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист отыграл 37 мест, стартовав последним в олимпийской гонке.

Вашему вниманию – расписание трансляций и результаты биатлона на Олимпиаде-2022.

Призыв к вакцинации.
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