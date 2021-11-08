Украинских биатлонистов изолировали в Норвегии: что случилось

В неприятную ситуацию попала сборная Украины по биатлону в норвежском Бейтостолене. У одного из спортсменов выявили коронавирус. Наша мужская команда под руководством словенского специалиста Уроша Велепца проводит в Скандинавии тренировочный сбор, готовясь к сезону 2021/2022.

О происшествии сообщил сайт Biathlon.com.ua. По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, наша сборная в полном составе ушла на режим самоизоляции.

Оказалось, что украинские спортсмены и тренеры по приезду в Норвегию общались с носителем коронавируса. Это обнаружилось позже. После проведенных тестов на COVID-19 один позитивный результат был обнаружен и в нашей сборной. Однако, симптомов инфекции ни у кого из украинцев нет.

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Здоровые биатлонисты продолжают тренироваться дважды в день – утром и вечером, не пересекаясь с коллегами из других стран. Ожидается, что через неделю наша команда вернется к обычному режиму тренировок.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Швеции 26-28 ноября.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что ждет украинских биатлонистов на Олимпиаде-2022: мороз до 20 градусов и новичок из Норвегии.