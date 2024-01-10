Украинская олимпийская чемпионка по биатлону оказалась в бинтах на больничной койке в свой день рождения. Фотофакт

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная) перенесла операцию. У себя в Instagram победительница эстафеты в Сочи-2014 в день своего 37-летия выложила фотографию с больничной палаты.

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Под снимком с забинтованными ногами Елена призналась, что ее карьера навсегда оставила отпечаток на здоровье.

"Я сожалею только о тех отдельных псевдотренерах, которые уничтожают здоровых спортсменов. За все остальное – я благодарна. Карьера, опыт, достижения, сотни невероятных людей вокруг", – написала биатлонистка, поблагодарив как и хейтеров и так и фанов, пожелав всем мира и победы.

Напомним, что Билосюк исключили из сборной Украины на вторую половину сезона. В первых трех гонках Кубка IBU 36-летняя победительница эстафеты в Сочи-2014 ни разу не вышла на старт.

12 декабря Билосюк пропустила спринт на 3-м этапе Кубка IBU в норвежском Шушене из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что свой крайний раз Билосюк выходила на старт международного турнира 18 марта, когда на этапе Кубка мира в Холменколлене украинская биатлонистка заняла 57-е место в спринте.

Елена Билосюк является чемпионкой мира, 5-кратной чемпионкой Европы, победительницей и призеркой этапов Кубка мира по биатлону.

Кавалер Ордена княгини Ольги II и III степеней, лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009).

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