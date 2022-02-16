Украинская биатлонистка выручила подружку из России на Олимпиаде в Пекине

Еще один представитель биатлонной сборной Украины отметился благородным поступком на зимних Олимпийских играх-2022. Вслед за Дмитрием Пидручным, который в гонке отдал свою палку немцу, стало известно и о добром деянии Анастасии Меркушиной.

27-летняя украинка после гонки преследования в Чжанцзякоу на финише помогла Алине Стремоус. 26-летняя россиянка с 2020 года выступает за Молдову. Настя пыталась согреть Алину, у которой так сильно замерзли руки, что она не могла самостоятельно снять лыжи.

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"Мы с Алиной – подружки. Она попросила меня отстегнуть крепления лыж. Просто у нее онемели от холода руки. Она плакала и ничего не могла сделать. Я стала растирать ей руки, дышать на них, чтобы согреть", – приводит слова Меркушиной сайт "Сегодня".

Напомним, в самом "персьюте", Анастасия финишировала 25-й, а Стремоус – 16-й. Алина родилась в Волгоградской области, а сейчас местом ее жительства значится Москва.

Меркушина примет участие в эстафете, которая в среду, 16 февраля, начнется в 9:45 по киевскому времени. Она побежит на третьем этапе.

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