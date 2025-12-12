Украинская биатлонистка в гонке Кубка мира показала абсолютно худший результат карьеры

Украинская биатлонистка Лилия Стеблина установила абсолютный антирекорд карьеры в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира, который стартовал в австрийском Хохфильцене. 25-летняя киевлянка финишировала на 97-м месте, что стало худшим ее результатом на всех соревнованиях.

Стеблина провела неудачную гонку, допустив сразу три промаха уже на первом огневом рубеже. Спортсменка добавила к этому еще один патрон в "молоко" и не самый быстрый ход по трассе, что привело к отставанию почти в четыре минуты от победительницы спринта Лу Жанмонно из Франции.

Для биатлонистка 97-я строчка – это на 15 позиций хуже, чем антирекорд минувшего сезона на Кубке IBU в шведском Идре, где также в спринте она стала 82-й. Нынешний результат стал худшим в карьере Стеблиной на чемпионата Украины (зимним и летнем), юношеских турнирах и взрослом Кубке мира. Важно добавить, что старт в Хохфильцене стал лишь вторым в карьере Лилии на КМ.

Отметим, что другая представительница нашей страны Кристина Дмитренко первой из соотечественница набрала очки в новом сезоне Кубка мира.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне этапа Кубка мира в Хохфильцене из сборной Украины по биатлону исключили многократную чемпионку страны.

