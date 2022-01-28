Украинская биатлонистка порадовала чистой стрельбой на чемпионате Европы

Во второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону в немецком Арбере состоялись самые короткие гонки и у мужчин, и у женщин. Лучшим результатом сборной Украины в спринте с двумя огневыми рубежами стало седьмое место Юлии Журавок.

27-летняя биатлонистка из Сумской области великолепно провела стрельбу, закрыв все 10 мишеней. Правда, отставание Юли от победительницы, норвежки Рагнильд Фемштейневик, составило почти 40 секунд.

Уроженка России Ольга Абрамова сделала один промах, на стрельбе стоя, и оказалась 28-й. А Анастасия Меркушина, которая не прошла отбор в команду на Олимпиаду-2022, сделала три неточных выстрела и замкнула топ-40.

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Олимпийская чемпионка-2014 Вита Семеренко и молодая Валерия Дмитренко стреляли не наилучшим образом и бежали не слишком быстро.

Откровенно неудачно выступили и шестеро украинских мужчин. В условиях порывистого ветра выше других, на 41-й итоговой позиции, расположился 27-летний представитель Чернигова Андрей Доценко, который сделал по одному промаху на каждом огневом рубеже.

В субботу, 29 января, на турнире пройдут гонки преследования, куда отобрали по 60 лучших по итогам спринта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского тренера по биатлону изолировали на Олимпиаде-2022.

Вашему вниманию – расписание трансляций и результаты чемпионата Европы по биатлону.