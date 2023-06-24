'Теперь точно все'. В России пришел конец биатлону

"Газпром" отказался поддерживать российский биатлон. Крупнейшая корпорация страны больше не является спонсором Союза биатлонистов России (СБР).

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"ПАО "Газпром" больше не спонсор СБР! Как же надо было постараться не сохранить такое мощное партнерство? А, СБР? Ведь с людьми надо разговаривать… И с другими партнерами есть проблемы…" – написал российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Журналист также добавил, что призовые для спортсменов в наступающем сезоне будут сильно меньше.

В комментарии российские болельщики признают, что этому виду спорту в РФ пришел конец.

"Теперь точно фсё.... Новый спонсор - Минкульт РФ", Биатлон медленно (даже не сказать, что медленно, на самом деле), но верно погибает", "Ну без Газпрома кирдык биатлону настанет" – пишут фанаты.

Также юзеры стебутся, что важнее для "Газпрома" является поддержка иностранных клубов, намекая на новый контракт корпорации. Согласно договору, "Газпром" за 3 года заплатит €78 млн за три года турецкому "Бешикташу" за то, что на футболках этого клуба будет красоваться логотип российской фирмы.

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