Стало известно, кто из украинских биатлонисток поедет на Олимпиаду-2022

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец назвал имена трех биатлонисток, которые точно примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года. Билеты в Китай уже забронированы на Юлию Джиму, Дарью Блашко и Елену Билосюк (Пидгрушную).

Об этом словенский специалист рассказал в комментарии "Суспильному". Велепец считает, что они уже в нынешнем сезоне показывают "нормальный уровень". Именно эти девчата бежали элитную гонку с массовым стартом во французском Анси 19 декабря. Хотя пока что украинки не разу не приблизились к пьедесталу этапов Кубка мира.

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Всего на Олимпийских играх Украина имеет право заявлять на гонки по пять биатлонисток. Таким образом, еще несколько девчат претендуют на остальные два места в сборной. Среди них – Валентина Семеренко и Катерина Бех, которые неплохо себя проявили на Кубке IBU и теперь поедут на сбор команды в словенскую Поклюку.

Скорее всего, пропустят следующий этап КМ в немецком Оберхофе Анастасия Меркушина и Ирина Петренко (Варвинец), которая отправилась домой лечиться. Их возвращение возможно на шестой этап КМ: его примет немецкий Рупольдинг, а трасса там не слишком сложная.

Как сообщал OBOZREVATEL, масс-старт Кубка мира завершился напряженной развязкой на последних метрах.

Напомним, результаты 4-го этапа Кубка мира по биатлону.