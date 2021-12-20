Стало известно, кто из украинских биатлонисток поедет на Олимпиаду-2022

Андрей Фоменко
Биатлон
1 минута
1,3 т.
Елена Билосюк

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец назвал имена трех биатлонисток, которые точно примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года. Билеты в Китай уже забронированы на Юлию Джиму, Дарью Блашко и Елену Билосюк (Пидгрушную).

Об этом словенский специалист рассказал в комментарии "Суспильному". Велепец считает, что они уже в нынешнем сезоне показывают "нормальный уровень". Именно эти девчата бежали элитную гонку с массовым стартом во французском Анси 19 декабря. Хотя пока что украинки не разу не приблизились к пьедесталу этапов Кубка мира.

Киевлянка Юлия Джима.
Видео дня

Всего на Олимпийских играх Украина имеет право заявлять на гонки по пять биатлонисток. Таким образом, еще несколько девчат претендуют на остальные два места в сборной. Среди них – Валентина Семеренко и Катерина Бех, которые неплохо себя проявили на Кубке IBU и теперь поедут на сбор команды в словенскую Поклюку.

Скорее всего, пропустят следующий этап КМ в немецком Оберхофе Анастасия Меркушина и Ирина Петренко (Варвинец), которая отправилась домой лечиться. Их возвращение возможно на шестой этап КМ: его примет немецкий Рупольдинг, а трасса там не слишком сложная.

Как сообщал OBOZREVATEL, масс-старт Кубка мира завершился напряженной развязкой на последних метрах.

Напомним, результаты 4-го этапа Кубка мира по биатлону.

УкраинаОлимпиада-2022БиатлонСборная Украины по биатлонуВаля СемеренкоДарья БлашкоЕлена ПидгрушнаяЮлия ДжимаЕлена Билосюк