Россияне задумали ловушку для украинок и кричали: 'Падайте!' Как наша команда одержала громкую победу в логове врага и не отдала 'золото' ОИ

Несмотря на страшные и трагические события на Майдане в последний месяц зимы 2014 года, новости из Сочи 21 февраля заставили многих украинцев кричать и даже плакать от радости. Ведь в столь трудный для страны момент наша эстафетная четверка в составе Юлии Джимы, Виты и Вали Семеренко и финишера Елены Пидгрушной принесла Украине первую золотую медаль Олимпиад в биатлоне. И это произошло после расстрелов на Майдане и в логове врага в РФ, а за спиной наши девушки оставили россиянок, которые очень хотели выиграть дома и порадовать свое кровавое правительство, которое уже начало оккупацию Крыма.

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В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ мы решили вспомнить, как украинки избивали врага на его же территории, несмотря на все происки кремлевских властей.

Тем более, женская и мужская эстафеты закрывали программу зимних Игр в Краснодарском крае. И в РФ планировали хороший победный финал своей команды и Кремля. Однако и Украина возлагала свои главные надежды на женскую эстафету, ведь за год до этого Джима, сестры Семеренко и Пидгрушна стали вицечемпионками планеты, а также брали золото на Кубке мира.

ПОДМЕНИТЬ ПРОБУ СЕМЕРЕНКО

О том, что украинок боялись в РФ, в 2017 году подтвердил глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Он признался, что российские власти требовали от него подменить допинг-пробу Виты Семеренко, которая тогда была на ходу и единственной из наших привезет из Игр-2014 еще и личную награду.

С просьбой о замене анализа украинки на соревнованиях в Москве незадолго до Олимпиады в Сочи к Родченкову обратился бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных: "Но я не мог так поступить с невинной спортсменкой. За время работы я менял немало положительных допинг-проб на чистые, но не наоборот".

Родченков отметил, что Семеренко и другие украинские биатлонистки представляли серьезную угрозу для российской эстафетной команды во время Игр в Краснодарском крае. И в РФ не зря боялись нашу четверку. И особенно одну из сестер.

Игры в Сочи сделали Виту Семеренко единственной спортсменкой Украины, сумевшей взять две награды на одной зимней Олимпиаде. Она не только была убийцей золотой эстафеты, но и выиграла "бронзу" в спринте. Неудивительно, что на церемонии закрытия именно Вита была флагом нашей сборной.

МАЙДАН И ПРИЗЫВЫ К БОЙКОТУ СОЧИ

Однако и без допинговых проблем подготовка к Олимпиаде и сами Игры оказались крайне нервными для украинских спортсменов. На фоне Майдана и разговоров о намерении России захватить Крым звучали призывы бойкотировать Сочи-2014, мол, наши олимпийцы не должны соперничать на вражеской территории.

Затем в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева от рук силовиков погибли более 100 участников Революции Достоинства. А накануне самой эстафеты, 20 февраля, Россия начала оккупацию Крыма – именно тогда на территории полуострова появились первые "зеленые человечки", военные РФ без опознавательных знаков, блокировавших украинские воинские части и через неделю способствовавшие захвату правительственных построек Автономной республики.

Все эти факторы, безусловно, влияли на украинских спортсменов, получавших из дома страшные новости. Елена Пидгрушная признавалась, что после индивидуальных гонок у нее была минута грусти, а мужчина во время общения даже не знал, как поддержать и что сказать, чтобы поднять ей настроение. Но на эстафету все смогли собраться.

"Мы – профессионалы по своему делу, готовились к этим стартам более 15 лет, поэтому, несмотря на все происходящие сегодня дома дома, выходя на старт, мы думали лишь о том, что должны делать и как нам нужно это делать. Это и принесло свои плоды", – вспоминала Елена.

КОНКУРЕНТОВ НЕ ДЕРЖАЛИ НОГИ

На первом же этапе той счастливой для нас эстафеты по борьбе за "золото" выбыли два фаворита соревнований. В немке Франциски Пройс после падения начались проблемы с винтовкой, что отбросило сборную Германии далеко назад. А удержавшаяся на ногах француженка Мари-Лор Брюне и вовсе не смогла продолжить гонку. Потому основными конкурентами украинской команды оказались РФ и Норвегия.

Вита Семеренко, так боявшаяся в России, провела свой первый этап надежно, допустив лишь один промах на стрельбе и передав эстафету в первой тройке с незначительным отставанием от лидеров.

Далее блестяще выступила младшая в команде, 23-летняя Юлия Джима, отработавшая на рубежах без дополнительных патронов. Киевлянка сумела убежать от россиянки и итальянки и вывести украинок в лидеры перед третьим этапом.

"В этот сезон мы были одной из сильнейших эстафетных команд в биатлоне. И мы явно ехали в Сочи за медалью – только непонятно, по какой. События, которые в этот период происходили дома, нас очень выбили из привычной колеи. Это добавило еще больше нервов "золото", – вспоминала Юлия.

СЕМЕРЕНКО НА КРАЮ ПРОПАСТИ

Ключевым и наиболее нервным моментом всей эстафетной гонки стала стрельба стоя Вале Семеренко. Титулованная спортсменка допустила три промаха из первых пяти и ходила по краю пропасти, закрывая мишени дополнительными патронами. Но, слава Богу, обошлась без штрафного круга, и Валя передала эстафету Пидгрушной с преимуществом в 28 секунд над соперницами.

Реактивная норвежка Тура Бергер и россиянка Ольга Вилухина приложили максимум усилий, чтобы догнать нашу финишерку, даже немного сократили отставание после стрельбы лежа, где Елена использовала дополнительный патрон. Но стойку Пидгрушная, позже выступавшую под фамилией Белосюк, отработала без ошибок и помчалась на финиш!

Елена бежала заключительные метры дистанции в одиночестве на расстоянии 26 секунд от России, которая стала второй. Как потом рассказывала биатлонистка, перед гонкой она подругам по команде понимала: все или ничего! И работала как в последнее. Бронзовые медали гонки достались Норвегии.

"Весь последний круг после ухода из стрельбища был очень сложным. Я знала, что Оля быстро отстреляла и она опасна, как и Тура Бергер. У меня почти не оставалось сил. Весь круг я бежала через "не могу". Тренеры мне подсказывали держать свой темп, а я до последнего говорила себе, что сегодня мы должны победить, хотя ноги уже подкашивались", – призналась позже будущая Белосюк.

РУССКИЕ КРИЧАЛИ: "ПРОМАЗНИТЕСЬ, ПАДАЙТЕ"

После гонки наши биатлонистки жаловались, что россияне в своих "лучших" традициях гостеприимства болели на стадионе против них, вели себя агрессивно и выкрикивали по дистанции всяческие обиды.

"Сегодня мы видели, как российские болельщики радовались промахам Вали Семеренко, как они кричали нам по трассе, вспоминая войну, как выкрикивали: "Промахнитесь, падайте"... Я бежала, и не верила в то, что они такое могут кричать. Это не те люди, которые выходят на трассу и болеют за спорт", – отмечала позже Пидгрушная.

Для Украины на этот момент эта награда стала лишь вторым "золотом" зимних Олимпиад после победы фигуристки Оксаны Баюл на Играх 1994 года. А Сочи пришлось слушать "Еще не умерла". И не зря говорят, что не стоит копать другому яму... Ведь Россия спустя некоторое время потеряла даже свое эстафетное "серебро".

27 ноября 2017 МОК дисквалифицировал россиянок Вилухину и Яну Романову за допинг и лишил сборную РФ награды в эстафете. 1 декабря 2017 года была наказана и Ольга Зайцева. И хотя позже Вилухина и Романова каким-то чудом были оправданы скандальным решением CAS, Зайцева обжаловать свою дисквалификацию не сумела, поэтому медаль за командную гонку им не вернули.

А украинские чемпионки после Олимпиады-2014 всего четыре раза выступали вместе. Ведь сначала перерыв взяла Пидгрушная, которая хотела уделить время своей личной жизни и получила предложение поработать в Министерстве спорта. А затем в декрет пошла Вита Семеренко, вернувшись на этапы Кубка мира только в сезоне-2017/2018.

До ОИ-2022 Вита оставалась самой титулованной украинской зимой. Но на последней Олимпиаде сумчанку обошел фристайлист Александр Абраменко, который к "золоту" Пхенчхана-2018 добавил еще и "серебро" Пекина.

Сегодня же из золотой четверки Сочи-2014 карьеру продолжает лишь 34-летняя Юлия Джима, которая на чемпионате мира 2024-го достигла своего наивысшего результата в личных гонках – 5-е место в эстафете. Хотя Пидгрушная по возвращении в спорт еще трижды становилась призером чемпионата мира в эстафете, выступая на своем коронном заключительном этапе.

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