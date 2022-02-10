Пидручный показал свою тренировку на Олимпиаде перед биатлонным спринтом

Лучший украинский биатлонист Дмитрий Пидручный решил показать болельщикам, как выглядит трасса и стрельбище на Олимпиаде в Китае со своей точки зрения. 30-летний тернополянин на тренировке снял небольшой видеоролик во время передвижения по дистанции, а затем и пребывания на огневом рубеже.

Видео появилось на странице спортсмена в Instagram. Сам Пидручный ничего не говорил, лишь сопроводил кадры подписью на английском: "Как это выглядит с нашей точки зрения".

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидручный установил рекорд на Олимпиаде-2022. В индивидуальной гонке капитан "сине-желтых" стал 18-м, показав лучший результат в карьере на самой длинной дистанции. Теперь он вместе с коллегами готовится к самой короткой гонке – спринту, который пройдет в биатлонном центре Чжанцзякоу в субботу, 12 февраля.

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А в четверг, 10 февраля, наша сборная узнала номера, под которыми побегут девчата в пятничном спринте. Ирина Петренко получила №15, Юлия Джима – №57, а Анастасия Меркушина на премьерную гонку в Китае выйдет под №70. Напомним, Дарья Блашко и Елена Билосюк (Пидгрушная) до сих пор пребывают на карантине.

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