Олимпийская чемпионка в сборной Украины отказалась выступать на чемпионате Европы по биатлону

Олимпийская чемпионка по биатлону эстафете (Сочи-2014) Юлия Джима не будет выступать на чемпионате Европы, который пройдет 24-28 января в словацком Брезно-Осрблие. 33-летняя биатлонистка сборной Украины отказалась ехать на континентальное первенство из-за расхождения со своим планом подготовки, заявил главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц.

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"Джима с личным тренером (Урошем Велепцом – прим.) по такому плану попросили, чтобы я посодействовал им в его [плана] выполнении. Если Петренко, Меркушина и Дмитренко пропускают спринт в Рупольдинге, заезжают на высоту, Джима не хотела бы ехать на высоту сейчас", - цитирует Зоца "Суспильне".

По словам тренера Джима остается в Рупольдинге до 29-го числа, но хочет пропускать чемпионат Европы и готовиться к чемпионату мира ( 7-18 февраля в чешском Нове Место).

"Они с Велепцем так просили, я не против. Будем надеяться, что все будет хорошо", – сказал Зоц.

Также тренер сообщил, что Петренко, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко выступят и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января в Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира.Этап будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.

В эстафете на 4-м этапе КМ женская сборная Украины стала восьмой в эстафете. Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко провели гонку с одним штрафным кругом, отстав от лидера более чем на 5 минут.

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