Новую форму сборной Украины по биатлону придумали шведы. Фотофакт

Сборная Украины по биатлону получила новую соревновательную форму, в которой будет выступать в сезоне 2021/2022. Наша женская команда уже примерила ее и показала публике.

Фотография появилась на официальной странице Федерации биатлона Украины (ФБУ) в Facebook. На ней предстали все наши четыре олимпийские чемпионки (Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя и Вита Семеренко) и четыре их коллеги.

Дизайнером амуниции является шведская компания Craft Sportwear. Напомним, что национальный флаг Швеции, как и Украины, – сине-желтый. Верхняя часть формы – практически полностью синяя, лишь с полосками на рукавах. Внизу преобладает желтый цвет, а также красуется надпись "UKR", которая сразу позволяет опознавать нашу команду.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинских биатлонистов изолировали в Норвегии. Сейчас представители самого популярного у нас в стране зимнего вида спорта готовятся к турнирам в Бейтостолене. Первые официальные гонки нового сезона пройдут в шведском Эстерсунде 26-28 ноября на этапе Кубка мира.

Недавно Дмитрий Пидручный рассказал о подготовке биатлонистов к Олимпиаде-2022, работе с психологом и пиве.