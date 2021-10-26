Мороз до 20 градусов и новичок из Норвегии: что ждет украинских биатлонистов на ОИ-2022. Эксклюзив

До зимней Олимпиады в Пекине-2022 остаются считанные месяцы. И уже сейчас известно, что бороться за медали в биатлоне украинцам будет помогать норвежский специалист. А женскую команду усилила вернувшаяся после декрета Ирина Варвинец, которая уже под фамилией Петренко набрала очень хорошую форму и претендует на место в эстафете.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак также рассказал OBOZREVATEL, что познакомиться с олимпийскими трассами до Игр будет невозможно. Но снег похож на тот, что был четыре года назад в Пхенчхане-2018.

"Трассу до Олимпиады никак посмотреть нельзя. Приедем туда не раньше, чем за неделю до соревнований. Да, был вариант полететь в Пекин в декабре. Но посоветовались с французами, норвежцами, а у нас сейчас норвежский смазчик, и решили этого не делать. Уж очень жесткие у них там условия по карантину и самоизоляции, а потом еще нужно отбыть карантин по возвращении из Китая. Многие команды решили никого туда не посылать", – рассказал Брынзак.

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Глава ФБУ отмечает, что уже нет большой разницы между декабрем и концом января – месяц ничего не решает. "Если посмотреть трассу за год до Олимпиады, чтобы как-то спрофилировать подготовку, а сейчас уже сможем только познакомиться со снегом, а у нас эта информация есть.

Снег в Китае такой же, как на был на Олимпиаде-2018 в Северной Корее. А уже с трассой познакомятся за 10 дней до старта. Все команды будут в одинаковых условиях. Трасса высокогорная. И там еще будет ветрено и мороз около 20 градусов", – заметил Владимир Михайлович.

На олимпийский сезон и непосредственно на Игры в Пекине-2022 перед украинскими командами, по словам Брынзака, стоит задача бороться за хорошие, высокие результаты в каждой гонке. Также президент ФБУ подтвердил, что на Олимпиаде у нас главная ставка будет на первый день соревнований и смешанную эстафету.

"Мое мнение такое, потому что в первый день еще не все собрались. Из опыта знаю, что в первый день будут большие шансы. На двух последних чемпионатах мира мы были в секундах от медали на четвертом месте. Сейчас у нас есть хорошие два парня и две девочки. И надеюсь, что все получится, если не помешает ветер, условия или что-то еще. Это же биатлон. Но на смешанную эстафету в Пекине очень надеемся", – заметил Брынзак.

На данный момент из украинских биатлонистов в наиболее оптимальной форме находится Дима Пидручный и Артем Прима – считает глава ФБУ. "У девочек – это Джима, Пидгрушная и Варвинец очень хорошо готова. Она вернулась после рождения ребенка и двух лет пропуска. На нее мы очень рассчитываем и в эстафете, и личных гонках. И на остальных мы рассчитываем.

Надеемся, что Меркушина будет бороться и Семеренко – они прошли много соревнований и умеют собираться в нужный момент. Но главное, что у них есть опыт, которого не хватает многим молодым", – сказал Брынзак.

Прокомментировал глава ФБУ и возвращение в женскую команду накануне олимпийского сезона словенского специалиста Уроша Велепца, с которым последние пару сезонов готовилась Юлия Джима.

"Хотела ехать тренироваться с ним и Елена Пидгрушная. А это наши лидеры. Зачем их отправлять куда-то, чтобы они где-то там были без врача, без массажиста. Если можно забрать его сюда, чтобы и другие девочки готовились с ними вместе единой командой. Поэтому основным было, учитывая желание лидеров, договориться с Велепцом, чтобы он пришел в сборную Украины. А не отпускать их туда. К тому же у него еще была мужская словенская команда. Поэтому качество работы и эффективность могла быть немного не такая, как ожидается сейчас", – отметил Брынзак.

Рассказал президент ФБУ и про ошибки, которые сборная Украины по биатлону допустила на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, оставшись без медалей.

"Ошибка была уже на последнем этапе подготовки, в прохождении акклиматизации и подводке к соревнованиям. В Китай мы приедем, как только разрешат. По-моему, можно будет въезжать уже с 30 января. А старт – 5 февраля. Но тут еще не так важно, когда приехать, как, что делать последние 10 дней перед началом соревнований, какие должны быть нагрузки.

Мы тогда перед Пхенчханом еще на Европе выступали по полной программе, потом был переезд. И в Киев заезжали на проводы и на встречу с президентом страны. И получилось немножко скомкано. А сейчас постараемся такого не допускать", – заметил Брынзак.

Ранее о своей подготовке к Олимпиаде-2022 OBOZREVATEL рассказал капитан мужской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный.