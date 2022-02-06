Мужская сборная Украины по баскетболу U-16 победила на этапе ЕЮБЛ

Мужская кадетская сборная Украины U-16 под руководством Римантаса Григаса одержала победу на этапе Европейской юношеской баскетбольной лиги в латвийской Валмиере.

Наша команда одержала четыре победы в пяти матчах.

Кадеты уступили на старте соотечественникам из Харькова, а затем последовательно победили польский Коморув, латвийские Спарс, Валмиеру и Цесис.

ЕЮБЛ

Юноши U-17

4 февраля

Харьков – Украина – 53:50

Коморув – Украина – 68:44

5 февраля

Спарс – Украина – 53:57

Украина – Валмиера – 55:39

6 февраля

Цесис – Украина – 54:87

Сборная Украины U-16

Назар Король (Обухов, первый тренер – Денис Кайдаулов)

Видео дня

Десмонд Йяму (Харьков, Артем Тиняков)

Владислав Чернобай (Днепр, Алексей Лев)

Егор Сушкин (Мелитополь, Найден Евгений)

Никита Кобылинский (Киев, Александр Сабутский)

Илья Упир (Черкассы, Евгений Ткаченко)

Максим Грищук (Киев, Евгений Телегин)

Арсений Колобов (Киев, Андрей Харчинский)

Антон Балюк (Киев, Алексей Миргородский)

Артём Гайдамака (Харьков, Артём Тиняков)

Андрей Ситар (Одесса, Сергей Рехматулин)

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины U-20 заняла итоговое 10-е место на чемпионате Европы по баскетболу, который проходил в Израиле.

В заключительном поединке турнира за 9-е место украинские юные баскетболисты в драматичной борьбе лишь в экстратайме уступили ровесникам из Греции — 98:109.