"МатчТВ" заявил, что украинским спортсменам на ОИ запрещено общаться на русском языке

Максим Иншаков
Биатлон
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В России придумали новую страшилку

"МатчТВ", который является главным спортивным каналом России, заявил, что украинские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, получили указание от Министерства спорта Украины не давать интервью на русском языке. Якобы об этом авторам новости стало известно от своих источников в Минспорта нашей страны.

Еще одним якобы указанием нашим олимпийцам является требование всякими способами избегать совместных фото с российскими спортсменами.

Федерация биатлона Украины (ФБУ) в интервью ТАСС опровергла эту информацию, заявив, что никаких рекомендаций не получала.

Олимпийская сборная Украины на Играх в Токио
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"Первый раз о таком слышим. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые", – сообщили в ФБУ.

Дмитрий Губерниев.

На фоне этой новости свой комментарий дал любимый конферансье Путина и ведущий телеканала "МатчТВ" Дмитрий Губерниев, который оскорбил работников нашего Министерства.

"МатчТВ" заявил, что украинским спортсменам на ОИ запрещено общаться на русском языке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что очень скоро мир увидит истинный уровень российских спортсменов. ​

Дмитрий Пидручный

​По словам биатлониста, Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте.

Призыв к вакцинации.
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