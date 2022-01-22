"МатчТВ" заявил, что украинским спортсменам на ОИ запрещено общаться на русском языке

"МатчТВ", который является главным спортивным каналом России, заявил, что украинские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, получили указание от Министерства спорта Украины не давать интервью на русском языке. Якобы об этом авторам новости стало известно от своих источников в Минспорта нашей страны.

Еще одним якобы указанием нашим олимпийцам является требование всякими способами избегать совместных фото с российскими спортсменами.

Федерация биатлона Украины (ФБУ) в интервью ТАСС опровергла эту информацию, заявив, что никаких рекомендаций не получала.

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"Первый раз о таком слышим. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые", – сообщили в ФБУ.

На фоне этой новости свой комментарий дал любимый конферансье Путина и ведущий телеканала "МатчТВ" Дмитрий Губерниев, который оскорбил работников нашего Министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что очень скоро мир увидит истинный уровень российских спортсменов. ​

​По словам биатлониста, Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте.