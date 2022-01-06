Лидер сборной России по биатлону подхватил коронавирус на Кубке мира. Всю команду могут изолировать

Накануне старта пятого этапа Кубка мира по биатлону, который в пятницу, 7 января, открывается в немецком Оберхофе, коронавирус обнаружили у россиянина Эдуарда Латыпова. Один из лидеров общего зачета КМ получил положительный результат теста. Причем, этот анализ оказался единственным положительным из 550, которые сдали представители российской сборной за последнее время.

Новость сообщил сайт Союза биатлонистов РФ. Пишут, что Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Латыпова сразу же изолировали от всей российской команды, но не факт, что он не успел заразить кого-либо из коллег.

Видео дня

В Оберхофе сразу же пошли разговоры, что нужно посадить на самоизоляцию всю сборную России. Однако пока что организаторы не спешат с решением. К тому же у "пострадавшего" взяли два антиген-теста, которые дали отрицательный результат. Так что, возможно, положительный анализ оказался ошибочным.

Напомним, старт в Оберхофе пройдет без зрителей. Изначально соревнования должны были начаться в четверг, но из-за дождя их перенесли на пятницу.

Узнайте, где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидгрушная под чужим именем бежала в чемпионате Украины: "Заговора тут нет".