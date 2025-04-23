'Какой-то кринжовый коллаж'. Никас Сафронов опозорился с портретом Домрачевой. Видео

Российский художник Никас Сафронов, специализирующийся на портретах знаменитостей, нарисовал картину белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой. Работа вызвала волну критики из-за странного сочетания элементов и низкого уровня исполнения.

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На видео, которое 38-летняя уроженка Минска выложила в Instagram она стоит под открытым небом с рамкой в руках. В центре – ее портрет, а вокруг наклеены черно-белые изображения из биатлонных соревнований. Композиция выглядит как случайный набор картинок, больше похож на коллаж, сделанный в обычном фоторедакторе.

Дарья Домрачева в видеообращении поблагодарила художника за работу и пожелала творческих успехов.

"Я передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа, хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение. Обязательно подыщу для нее достойное место.

В свою очередь хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. Пускай новое, наступающее лето воодушевит вас на яркие и сочные работы. Всего хорошего, спасибо", – сказала биатлонистка в видеообращении.

В то же время в комментариях к публикациям многие назвали работу "кринжевой", "псевдоискусством" и даже сравнили с уровнем школьника. Один из пользователей отметил, что портрет больше похож на "фотоколлаж", а другой — что это "распиаренный кореш бандюков, который рисует как ученик художественной школы".

Дарья Домрачева — одна из самых титулованных биатлонисток мира, четырехкратная олимпийская чемпионка. Никас Сафронов известен тем, что регулярно пишет портреты политиков, артистов и спортсменов, но в этот раз результат получился совсем не в его пользу.

Как сообщал OBOZ.UA, В марте российский диктатор Владимир Путин подарил Дональду Трампу его портрет, который нарисовал именно Никас Сафронов.

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