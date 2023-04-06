Чемпион мира по биатлону захотел вернуть россиян: Они не имеют никакого отношения к конфликту

4-кратный чемпион мира по биатлону из Франции Эмильен Жаклен выступил за то, чтобы снять отстранение с российских и белорусских биатлонистов. Выступая на встрече с болельщиками 27-летний уроженец Гренобля признался, что ему хотелось бы вновь бороться с представителями забаненных стран.

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Титулованный француз рассказал, что общался с некоторыми российскими спортсменами и знает, что их это (отстранение) очень расстраивает.

"Они не имеют никакого отношения к конфликту. Мне со спортивной точки зрения не хватает того, что на старте чемпионатов мира нет русских и белорусов. Без этих двух флагманских наций остается неприятное послевкусие. Целью спорта является содействие миру и сближению народов. Так что, в этом контексте, я бы счел полезным восстановить их к Парижу-2024", - цитирует биатлониста Lequipe.

Жаклен добавил, что возврат атлетов из РФ и РБ показало бы, что "мир спорта сплочен и он выше конфликтов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября прошлого года Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение продлить отстранение сборных России и Беларуси от соревнований. Кроме того, было приостановлено членство федераций стран-агрессоров в организации.

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