Как слепые котята: Пидручный рассказал о подготовке биатлонистов к Олимпиаде-2022, работе с психологом и пиве

До зимней Олимпиады в Пекине-2022 остается чуть более 100 дней, но наши биатлонисты до сих пор в глаза не видели трассу, на которой придется бороться за медали. А ведь для Украины основная надежда на белых Играх на стреляющих лыжников, которые очень хотят подняться на пьедестал в первый же день соревнований.

За месяц до старта биатлонного сезона OBOZREVATEL пообщался с капитаном мужской команды, чемпионом мира-2019 в преследовании Дмитрием Пидручным. Спортсмен рассказал про свою работу с психологом, кайфе от контактных гонок и любви к пиву.

– Если сравнивать с подготовкой к предыдущему сезону, то этот получился намного удачнее по организации. В прошлом году в октябре у нас был период, когда мы вынуждены были прерывать сборы и возвращаться домой из-за проблем с документами, к тому же нам приходилось проходить через постоянные сдачи тестов.

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Сегодня мы все вакцинированы, и это значительно упрощает подготовку. Все сборы проходят вовремя. Сейчас, например, мы находимся в Австрии. Потом едем в Норвегию. И до этого дня все шло без сбоев в отличие от прошлого года, когда мы провели четыре сбора в Украине и все – в одном месте, в Западном реабилитационно-спортивном центре во Львовской области. Там, конечно, хорошие условия, но когда там четыре сбора подряд – это не лучший способ подготовки.

– Подготовка к олимпийскому сезону началась уже в конце мая. Успели выдохнуть после прошлого года?

– Принято говорить, что подготовка к Олимпиаде длится четыре года. Ты должен учитывать все ошибки, сделанные за это время, набраться опыта. Должен собрать все в кулак и выдать на Олимпиаде. Чуть-чуть отдохнуть в межсезонье удалось, но перерыв был небольшой, и нагнетание, что с каждым днем все ближе Олимпиада, и волнение... Но стараемся все перебороть, ведь уже есть опыт выступления на Олимпийских играх.

– На открытом чемпионате Германии в сентябре вы выиграли преследование. И на чемпионате Украины показали хорошие результаты. Насколько довольны тем, как набираете форму к сезону?

– В Германии я был доволен и ходом, и стрельбою. Мы реализовали то, что задумали. Мы были немного перегружены, потому что специально не готовились к этим стартам. Это такая проба – почувствовать борьбу с топовыми спортсменами. И я был доволен и результатами, и самочувствием, и стрельбою, которую сумел показать. Несмотря на победу в пасьюте, я был доволен и предыдущими днями – тем, как справлялся и физически, и психологически.

Чемпионат Украины проходил после немецкого сбора, поэтому я был не совсем в том состоянии, в котором хотелось бы. Но мне удалось победить и стать вторым. Это подготовительный период – иногда чувствуешь себя хорошо, иногда – нет. Но эти соревнования и существуют для того, чтобы что-то пробовать. Чтобы было время исправить недостатки.

– В прошлом сезоне вы были недовольны своей стрельбой, потерялась стабильность. Но обещали над ней хорошенько поработать. Уже удалось что-то подкорректировать?

– Да, в прошлом сезоне стрельба у меня была нестабильная, случались непонятные провалы. В это межсезонье я уделил ей внимание. И на соревнованиях, и в контрольных стартах я стабильно справлялся со стрельбой. Считаю, что это была больше психологическая проблема, поэтому я иногда работаю с психологом. Думаю, что в этом сезоне удастся решить проблему со стрельбой и улучшить свои показатели.

– Олимпиада-2022 пройдет в Пекине. Из-за коронавируса соревнования в Китае в прошлом сезоне отменили. Кто-то вообще видел олимпийскую трассу?

– Пока что трасса закрыта. Нам обещают, что кто-то из представителей нашей команды, наверное из тренерского штаба или из сервиса, сможет поехать туда в конце декабря и посмотреть ее. Весной мы получили от IBU график трасс, несколько фотографий, ее рельеф. У нас есть разметка, но, честно, эта информация мало что дает. Когда ты едешь на лыжах, то все совсем по-другому. Обычно за год до Игр проходит предолимпийская неделя, где есть возможность протестировать трассу. А на этой Олимпиаде будем, как слепые котята. Но условия для всех одинаковые. Никто из спортсменов там не был, кроме китайцев.

– А какие там климатические условия? С какой трассой можно сравнить?

– Там высокогорье – 1700 метров над уровнем моря. Поэтому мы летом готовились в Италии на высоте 1900 метров. И еще зимой перед Олимпиадой пройдут высокогорные сборы. Тренера стараются вытянуть максимум из той информации, что у нас есть. По сезону один или два этапа Кубка мира мы будем пропускать, но я пока не могу сказать, какие.

– Но стартовать будете всей командой в ноябре Швеции?

– Да, нас там будет даже больше, чем обычно, потому что тренеры будут давать шанс молодым спортсменам.

– Где на Олимпиаде у Украины выше шансы на медаль – в вашем коронном преследовании или в эстафете?

– В первый соревновательный день там смешанная эстафета, поэтому, думаю, все ставки будут делаться на первый день. А дальше каждый спортсмен будет стараться в индивидуальных стартах. Для мене основные – спринт и преследование. Конечно, нельзя списывать индивидуальную гонку, а масс-старт зависит уже от того, как пройдут эти три старта.

– А вы поняли, почему преследование дается вам лучше всего? В чем кроется секрет успеха?

– Я люблю контактные гонки. Мне и масс-старт часто удается, но это более тяжелая гонка по сравнению с преследованием – дистанция длиннее и сразу 30 человек стартуют. В пасьюте проще, ты можешь подтягиваться, хотя очень много зависит от спринта. Ну, и эстафету люблю. Я кайфую от того, что бегу с соперниками здесь и сейчас.

Мне нравится эта психологическая нагрузка, когда стоишь с оппонентом на огневом рубеже, когда понимаешь, что все решается в данный момент и каждая секунда может все изменить. А в индивидуальной гонке и спринте совсем другие мысли, ты бежишь сам и должен сосредоточиться только на себе.

– В прошлом году и Цимбал, и Дудченко неплохо проявили себя на этапах Кубка мира. Ощущается, что в мужской команде возросла конкуренция?

– Да, чувствуется, и это очень хороший признак. Это говорит, что у нас хорошая команда, подтягиваются молодые парни. Надеюсь, что с их помощью в командных зачетах и эстафетах мы сможем бороться за более высокие места. К тому же это мотивация и для меня, и для Артема Примы. Понимаем, что молодежь наступает. И если раньше они у нас чему-то учились, а сейчас мы видим, как они подросли, и тоже начинаем у них учиться.

– Чему?

– Преимущественно в стрелковом плане. И Цимбал, и Дудченко быстро стреляют на тренировках. Хотя им, возможно, еще не хватает такой уверенности на соревнованиях.

– В прошлом году в Кубке мира в связи с ковидом было много спаренных этапов. В этом году вернулись к обычному календарю. Это плюс в данной ситуации?

– Плюс в том, что каждую неделю меняется локация, новая страна, новое стрельбище и может быть интереснее. А минус в том, что нужно каждую неделю собирать сумку и один-два дня проводить в дороге, которая забирает достаточно много сил. Особенно далекие переезды – из Швеции в Австрию, а потом из Австрии во Францию.

– Летом во время городской гонке в Висбадене немец Реес и вы упали на повороте, потому что перед этим обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бе разлил там воду. И заняли только пятое место. Часто в гонках оказывались в подобной ситуации, в завалах?

– Обычно это обходит меня стороной. Последний раз я помню был такой случай на спринте в Осло лет пять назад. Но это была моя вина, я немного отвлекся и не видел, куда наезжаю лыжею. А там было немного льда, и я упал.

– А Йоханнес потом извинился или как-то отреагировал?

– Нет, мы даже с ним после этого не разговаривали. Если честно, я понял, что это он разлил воду уже после того, как посмотрел падение на видео.

– Раз уж мы заговорили про норвежцев, то и в этом году можно ожидать их доминирования и появления еще одной молодой звезды?

– Честно – они такие непредсказуемые. Кто бы мог подумать на старте прошлого сезона, что так сильно будет выступать Легрейд и до последней гонки Кубка мира бороться за Хрустальный глобус. Поэтому давать какие-то прогнозы на норвежцев очень тяжело. Думаю, Йоханнес Бе будет, как всегда на передовых позициях. Но у них кого не возьми – каждый может бороться за победу. Очень сильная команда.

– А кто же может составить реальную конкуренцию Йоханнесу после ухода Мартена Фуркада?

– Я и в прошлом году думал, что ему даст бой француз Кантен Фийон Майе, который до этого показывал хорошие результаты. Думал, что Фуркад завяжет, и он станет его заменой. Но в крайнем сезоне он был почему-то нестабильный и в стрелковом плане, и ходом у него не всегда получалось конкурировать. Но, думаю, что в этом году он будет бороться с норвежцами.

– После золотой медали на чемпионате мира от вас все время ждут подиумов и побед. Не давит?

– В первый сезон после победы на мире давило психологически и очень сильно. В прошлом сезоне уже было чуть по-другому, но на чемпионате мира все равно ощущал все эти ожидания, возможно, поэтому немного не справлялся со стрельбой. И я решил работать с психологом по этой теме. Думаю, что теперь мне будет легче.

– Юрай Санитра очень гармонично вписался в вашу команду и результаты мужской сборной выросли. Какой он наставник и за счет чего так быстро нашел со всеми общий язык?

– Прежде всего, он очень коммуникабельный. Умеет выслушать мнение спортсменов. И часто это учитывает. Очень позитивный человек с хорошим чувством юмора. Это важно, когда тренер в команде и сам шутит, и понимает шутки спортсменов. Это создает хорошую атмосферу. И нам, спортсменам, легче находиться на сборах. Он не боится менять тренировки, часто работает с ребятами индивидуально, чтобы понять, что им нужно. И думаю, что за счет этого молодые спортсмены очень быстро начали подтягиваться.

– Есть у вас любимая трасса, где бежится легко?

– Одной нет, есть три. Это Хохфильцен, Оберхоф и Нове-Место. Хотя Оберхоф не всегда, а только в хорошую погоду (смеется). Мне нравится рельеф немецкой трассы и часто чувствую себя там хорошо физически. В этих городах и атмосфера на трибунах особенное. По совокупности этих факторов мне хочется приезжать туда на соревнования.

А вот на этапе во Франции, в Анси, очень много болельщиков на трибунах, классная атмосфера, но трасса вообще не понравилась. Очень узкая, много поворотов. Условия не до конца отвечают стандартам. В спринте, может быть, еще и нормально, но в масс-старте несколько человек в ряд не могут пройти на определенных участках. А это отражается на результатах.

– Как участнику не одной Рождественской гонки задам вопрос, который беспокоит некоторых болельщиков: вот этот огромный бокал с пивом, который вручают победителю, биатлонисты потом действительно выпивают? И пиво там настоящее?

– К сожалению там я не поднимался выше второго места. Поэтому таких бокалов нам не давали. Но пиво я люблю. И предпочитаю его из алкогольных напитков. Могу позволить себе его нечасто, но если бы мне представилась возможность получить этот бокал, я бы попробовал его выпить (смеется).