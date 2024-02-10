'Бл*ха, надо держать темп'. Украинка с рекордом выступила на ЧМ по биатлону и не сдержала эмоций в эфире. Видео

На чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в Чехии, состоялся женский спринт. Лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко, финишировав на 12-м месте.

Для 24-летней уроженки Чернигова это стало рекордом карьеры, на уровне выступлений на Кубке мира и чемпионате мира. Кристина идеально провела два огневых рубежа, что стало основной для такого высокого места.

Комментируя свой успех украинка не сдержала эмоций, признавшись, что ее целью на ЧМ было попадание в топ-20.

"Очень рада, что получилось это сделать именно на чемпионате мира. Но на последнем круге отработала очень плохо. Начала я резко, но уже на последнем круге с первых метров меня рубило. Думаю "Бляха, надо хотя бы держать темп". Очень тяжело было каждый метр дистанции проходить. Болельщики, тренеры, подсказывали, горланили. Я очень рада", – заявила Дмитренко в эфире "Суспильне.Спорт".

Остальные представительницы сборной Украины, кроме Ирины Петренко, финишировали за пределами двадцатки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне женская сборная Франции по биатлону стала первой в истории командой, представительницам которой удалось занять первые четыре места в гонке чемпионата мира в XXI веке.

Напомним, что 26 января Дмитренко выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы-2024, который в эти дни проходит в Словакии. Наша соотечественница принесла стране первую награду в новом сезоне, взойдя на подиум в спринтерской гонке континентального первенства.

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