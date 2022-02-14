Биатлонную эстафету на Олимпиаде перенесли: кто побежит за Украину в мороз

Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону определился с составом на эстафетную гонку Олимпиады-2022, которая пройдет в Чжанцзякоу во вторник, 15 февраля. При этом организаторы сместили начало с 11:00 на 8:30 по киевскому времени (14:30 по местному), поскольку ближе к вечеру ожидается похолодание до -17 градусов.

Наставник команды Юрай Санитра в комментарии "Суспільному" сообщил, что первый отрезок длиной 7,5 км побежит Богдан Цымбал, далее – Артем Прима и Антон Дудченко, а финишером будет опытный Дмитрий Пидручный. Именно в таком порядке украинские биатлонисты побегут эстафету впервые в сезоне. В запасе остался Артем Тищенко.

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"В таком составе мы не бежали эстафету в этом сезоне. Но знаю спортсменов и выхожу из того, что завтра будет холодно. Дмитрий знает, как подождать свой последний этап, он находится в хорошей форме. Нет разницы, будет Прима бежать последний или Подручный.

Цымбал хорошо пробежал первый этап в Антгольце на Кубке мира, уже имеет немного опыта – думаю, что он может держаться с соперниками в контакте и бороться. Будет очень важно, как он справится со стрельбой: нужно закрывать мишени с пяти-шести выстрелов", – поделился планом словацкий специалист, который вернулся к команде после карантина.

Наша сборная получила шестой стартовый номер. Всего на дистанцию выйдет 21 команда.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист отыграл 37 мест, стартовав последним в гонке Олимпиады-2022.

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