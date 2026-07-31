BETON — титульный спонсор Кубка Украины сезона 2026/2027

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Украинская ассоциация футбола и бренд BETON объявляют о начале партнерства. Бренд стал титульным партнером Кубка Украины по футболу сезона 2026/2027 — одного из самых престижных и массовых футбольных турниров страны.

Это партнерство открывает новую страницу в истории турнира. Обновленный визуальный стиль, новые возможности для развития и популяризации соревнований. В то же время неизменными остаются главные ценности турнира — интрига кубковых противостояний, бескомпромиссная борьба и стремление каждой команды завоевать один из самых престижных футбольных трофеев Украины.

Партнерство рассчитано на долгосрочную перспективу.

Кубок Украины традиционно объединяет клубы со всех уголков страны, давая возможность командам разных уровней посоревноваться между собой и подарить болельщикам незабываемые футбольные эмоции. Ежегодно турнир привлекает внимание миллионов болельщиков, а матчи проходят в десятках городов, что делает Кубок поистине всеукраинским футбольным проектом.

"Поддержка украинского спорта для BETON всегда была одним из главных направлений работы, поэтому партнерство с Кубком Украины стало для нас логичным шагом. Мы стремимся быть надежным партнером для соревнования, объединяющего болельщиков по всей стране, и своей поддержкой вносить вклад в развитие украинского футбола. Верим, что это поможет наладить прочное сотрудничество между бизнесом и профессиональным спортом и сделать турнир еще ближе к миллионам болельщиков", — комментирует Роман Балашов, генеральный директор компании СИТИКОД (BETON).

В рамках партнерства будет реализован ряд организационных мероприятий, призванных сделать Кубок Украины еще более зрелищным, ближе к болельщикам и открыть новые возможности для развития украинского футбола.

"Кубок Украины — это уникальный турнир, который объединяет всю футбольную страну. Это самые массовые футбольные соревнования Украины, в которых принимают участие клубы разных уровней и регионов. Именно поэтому Кубок имеет чрезвычайно высокую региональную вовлеченность и стабильно вызывает большой интерес болельщиков по всей стране. Мы рады, что BETON стал титульным партнером турнира. Уверен, что это партнерство поможет сделать Кубок Украины еще ярче, усилит его популяризацию и подарит болельщикам еще больше интересных проектов и положительных эмоций", — говорит первый вице-президент УАФ Артем Стоянов.

ООО "СИТИКОД", работающее под брендом BETON, — лицензированный украинский оператор в сфере онлайн-казино и букмекерской деятельности. Компания развивает прозрачную бизнес-модель и внедряет передовые технологические стандарты ответственной игры.

Как социально ответственный бизнес, BETON уделяет особое внимание системной поддержке украинского спорта на всех уровнях. В компании убеждены, что большие победы начинаются с локальных инициатив, поэтому активно поддерживают развитие регионального и массового спорта. BETON выступает надежным партнером для местных клубов и национальных спортивных инициатив.

ООО "СИТИКОД". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, выданная 20.11.2023 Решением КРАИЛ № 364 от 03.11.2023, а также лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, выданная 10.10.2025 Решением ДАУ "ПлейСити" № 104-Р от 07.10.2025. Реклама. 21+