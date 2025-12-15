BETON и украинский ММА: бренд поддержал одного из самых перспективных бойцов страны

Реклама 21+

Украинский бренд BETON объявил о новом партнерстве с Дмитрием Гриценко — перспективным бойцом смешанных единоборств (ММА), который представляет Украину на международной арене.

Дмитрий Гриценко — украинский боец ММА, который уверенно заявляет о себе благодаря техничности, дисциплинированности и высокому уровню физической подготовки. За последние поединки он продемонстрировал прогресс и стабильность, утвердив себя среди самых перспективных молодых атлетов на украинской ММА-сцене.

Партнерство с BETON основывается на общих ценностях: честная игра, сила характера, последовательность в работе и стремление расширять новые возможности для украинского спорта.

"Для меня важно иметь партнера, с которым нас объединяет уважение к спорту, работа на результат и сила внутренних принципов — то, что формирует спортсмена не меньше ежедневных тренировок. Поддержка BETON — это возможность сосредоточиться на развитии, подготовке и выступлениях, зная, что за спиной стоит надежная команда", — комментирует боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Гриценко.

"Партнерство с Дмитрием — логичный шаг в развитии нашего спортивного направления. Мы видим в нем силу, целеустремленность и профессиональную дисциплину, которые соответствуют нашему подходу к поддержке украинских спортсменов. Мы стремимся быть рядом с теми, кто ежедневно демонстрирует характер и работает на результат — не только в октагоне, но и вне его", — отметил Роман Балашов, CEO компании "СИТИКОД", которая осуществляет деятельность под брендом BETON.

Это партнерство — не только поддержка отдельного спортсмена, но и продолжение стратегии BETON по формированию сильного спортивного сообщества в Украине. В фокусе бренда — поддержка молодых талантов, формирование новой культуры игры и объединение спортивных сообществ вокруг ценностей характера, дисциплины и развития.

ООО "СИТИКОД", работающее под брендом BETON, — лицензированный украинский оператор в сфере онлайн-казино и букмекерской деятельности. Компания работает в соответствии с действующим законодательством и придерживается принципов ответственной игры. BETON последовательно инвестирует в спортивное направление: среди партнерств бренда — ФК "Лопатин", UA Steel League, Федерация мини-футбола Украины, Федерация рыболовного спорта Украины, RTR Time Attack и волейбольный клуб "Эпицентр-Подоляны". Амбассадором BETON также является чемпион мира по боксу по версии WBO в легком весе (2024–2025) Денис Беринчик.

