Женская сборная Украины узнала соперниц по отбору к Евробаскету-2025

Женская национальная сборная Украины узнала соперников по квалификации на чемпионат Европы по баскетболу 2025 года. По итогам жеребьевки, которая состоялась в Швейцарии, команда Евгения Мурзина попала в группу G вместе со сборными Сербии, Португалии и Северной Македонии.

На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

Календарь матчей отбора ФИБА определит в ближайшее время.

Результаты жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2025:

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А: Испания, Хорватия, Нидерланды, Австрия;

О: Венгрия, Словения, Болгария, Финляндия;

С: Бельгия, Польша, Литва, Азербайджан;

D: Великобритания, Швеция, Дания, Эстония;

E: Франция, Латвия, Израиль, Ирландия;

F: Турция, Словакия, Румыния, Исландия;

G: Сербия, Украина, Португалия, Северная Македония;

H: Босния и Герцеговина, Черногория, Швейцария, Люксембург;

I: Италия, Греция, Чехия, Германия.

4 страны-хозяйки будущего турнира, как было анонсировано ранее, сыграют в отдельной группе I. Эти команды имеют гарантированное место в финальной части, их матчи не будут влиять на отбор – они будут бороться только за зачетные баллы в рейтинге ФИБА.

Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех окон : 9-12 ноября 2023 года, 7-10 ноября 2024 года, а также 6-9 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне.

Напомним, чемпионат Европы впервые пройдет сразу в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции. Каждая страна со-хозяин примет матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

Сразу после завершения жеребьевки наставник национальной команды Евгений Мурзин дал пресс-службе ФБУ краткий комментарий по результатам:

"Слабых соперников в отборе нет, каждая команда может преподнести сюрприз, но в общем-то нормальная подгруппа.

Из первой корзины нам могли попасть чемпионки Европы Бельгия, Испания и Франция, которые в представлении не нуждаются. Выпала Сербия, значит, будем играть с Сербией. На прошедшем чемпионате Европы они проиграли будущим чемпионкам Бельгии в четвертьфинале, а до этого постоянно находились в призах. Ожидать от них расслабления не стоит, тем более с таким тренером.

Думаю, сербки будут фаворитом нашей группы, а вот за второе место будем бороться мы, Португалия и Северную Македонию не стоит списывать. У Португалии хорошая молодежь, но у нас более опытная команда.

Считаю, что соперники нам по силам, будем готовиться, изучать. Времени до первых игр осталось не так много", - сказал Евгений Мурзин.

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