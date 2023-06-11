Женская сборная Украины одержала важную победу над Испанией в отборе на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины одержала третью победу в отборе на чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Национальная команда победила Испанию со счетом 16:15, выиграв таким образом матч у прямых конкуренток на первое место в группе.

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Украина и Испания подходили к этой игре, имея в активе две победы по итогам первого игрового дня. Игра была очень напряженной и близкой, с большим количеством фолов. Но наши девушки оказались сильнее в напряженном клатче и смогли выиграть ключевой матч квалификации.

Для выхода в финальную часть чемпионата Европы нашей команде нужно в заключительном матче группового раунда победить сборную Швейцарии. Этот матч начался в 12:25 по Киеву.

Чемпионат Европы 3х3. Квалификация. Женщины

Констанца, Румыния

Группа А

Украина - Испания 16:15

Украина: Кристина Филевич 6, Мириам Уро-Ниле 4, Анжелика Ляшко 3, Оксана Моллова 3