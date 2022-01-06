В воскресенье 'Киев-Баскет' проведет первый домашний матч 2022 года. Анонс игры против 'Николаева'

После новогодних праздников "Киев-Баскет" возвращается в соревновательную стезю. Первым соперником парней Айнарса Багатскиса в 2022-м станет аутсайдер Суперлиги "Николаев". Рассказываем, что интересного ждет болельщиков, которые посетят матч в ДС "Венето-Спорт" воскресным днем.

Разогрев перед "Крайльсхаймом"

То, что киевляне не будут "возить тачку" в сражении с последней командой турнира, дает гарантию не только тренерский штаб, но и стратегическая ситуация января. "Пчелы" оставались без реальной игровой практики свыше полумесяца. И потому для ребят сейчас жизненно важно как можно быстрее обрести боевой тонус.

Ведь уже 12 января их ждет ключевое сражение в Кубке Европы ФИБА — на последнюю для украинцев домашнюю игру второго группового раунда в "Венето-Спорт" пожалует немецкий "Крайльсхайм". Обыгрывать его необходимо кровь из носу. А чтобы идеально подготовить плацдарм для победы, нет ничего лучше, чем провести генеральную репетицию. Так сказать, "проверку боем"" Гости из Николаева в качестве оппонентов для теста подходят идеально.

Видео дня

С одной стороны, команда эта действительно неуступчивая. Достаточно вспомнить встречу первого круга, где подопечные Багатскиса взяли верх лишь в овертайме, 87:80. Кроме того, зубы о "корабелов" обломали вполне себе крепкие участники Суперлиги — "Днепр" и "Запорожье".

С другой стороны, сейчас это точно не та команда, которую стоит котировать максимально высоко. У "Николаева" девять поражений подряд во всех турнирах, включая вылет из Кубка от "Тернополя" незадолго до нового года. И даже приобретения американцев Херста с Бриджманом ситуацию не исправили. Поэтому фаворит в паре очевиден — и киевлянам достаточно будет придерживаться своего базового плана на матч, чтобы закрыть вопрос о победителе.

Приближение исторического события

На стыке сезонов-2010/11 и 2011/12 "Кривбасс" вляпался в историю Суперлиги — команда из Кривого Рога потерпела 19 неудач подряд на площадках соперников. Антирекорд казался настолько аномальным, что его повторение ни в ближайшем, ни в далеком будущем не планировалось.

Однако нашлись в Украине умельцы, которые замахнулись на достижение, казавшееся вечным еще недавно. И эти мастера в воскресенье пожалуют на паркет ДС "Венето-Спорт". Сегодня в пассиве "Николаева" 17 выездных фиаско кряду. А значит, остается всего ничего до обновления шоковых цифр всех времен суверенной баскетбольной истории. Если "Киев-Баскет" возьмет верх, то внесет свою лепту в историю Суперлиги и станет соавтором события, которое случается раз в десять лет, не чаще.

Визит самого молодого тренера Суперлиги

Прибалтийский специалист Арнис Вецвагарс лишь полсезона смог продержаться у руля "Николаева". Виной тому серия неудач и неброская командная игра: экс-наставник сборной Латвии лишь в четырех встречах из 18 смог отпраздновать с подопечными победу. По всем показателям "корабелы" либо замыкали статистические протоколы Суперлиги либо приближались ко дну. И, как результат, клубное руководство решило расторгнуть контракт с коучем.

На смену Вецвагарсу пришел Александр Цикалюк — специалист, получивший приставку "и.о.", известный по выступлениям в первенстве Украины за "Николаев" и "Химик". Однако примечательно не то, что назначение получил экс-центровой, а то, в каком возрасте он оказался главкомом.

На данный момент наставнику 28 полных лет, что автоматически делает самым молодым в тренерском цеху Суперлиги. Прежде пальму первенства в номинации держал босс "Кривбасса" 32-летний Артем Слипенчук.

Кроме того, и непосредственно в ростере "корабелов" хватает ребят, которые старше рулевого: скажем, Алексею Онуфриеву 39 лет, а Александру Тищенко 32. Поэтому матч в воскресенье будет любопытен также с позиции тренерской дуэли: сумеет ли удивить опытнейшего Айнарса Багатскиса человек, который только начинает путь наставника в баскетболе?

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