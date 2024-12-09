В Суперлиге Favbet команда с 10-й попытки одержала первую победу в сезоне: кто и с каким счетом

"Прикарпатье-Говерла" одержала свою первую победу в сезоне 2024/25, одолев в овертайме матча регулярного чемпионата Суперлиги Favbet "Черкаськи Мавпы" – 75:72.

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"Говерла" завладела преимуществом на старте матча, выиграв первую четверть и удерживая лидерство до середины второй десятиминутки, когда "Мавпам" удалось перехватить инициативу. Команда Дмитрия Нагорного выиграла вторую четверть +13 и получила 7 очков преимущества по итогам 20 минут игры.

В конце матча – в четвертой четверти – преимущество коллектива из Черкасс достигло максимальных 14 очков. Когда казалось, что "Мавпы" доведут игру до уверенной победы, "Говерла" оформила неожиданный рывок, благодаря которому спасла игру. Команда Евгения Мурзина выиграла заключительные четыре минуты основного времени со счетом 16:2 и перевела игру в овертайм.

Именно в дополнительной пятиминутке иванофранковцам удалось одержать свою первую в 10 матчах победу в сезоне. "Говерла" выиграла овертайм 14:11 и оформила итоговую победу со счетом 75:72.

Лучшим в этом матче у победителей был Сергей Кузнецов, у которого 19 очков, 8 передач и 7 подборов в активе (РЭ 26). 16 очков со скамейки душистых команде принес Илья Кабацюра, а Роман Морозов оформил дабл-дабл – 11 очков и 10 подборов.

"Говерла" завершит киевский баббл во вторник, 10 декабря, матчем против "Кривбасса", а "Мавпы" в этот же день будут противостоять хозяевам площадки – "Киев-Баскету".

Суперлига Favbet.

Киев, СК "Венето-Спорт"

"Прикарпатье-Говерла" - "Черкаськи Мавпы" - 75:72 (17:11, 13:26, 13:14, 18:10, 14:11)

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