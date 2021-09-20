В Киеве встретили призеров юношеского чемпионата Европы по баскетболу 3х3

Накануне в Португалии мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 команда во главе с Владимиром Журжием финишировала второй на чемпионате Европы U-17, уступив лишь в финале мощной Словении. Вице-чемпионами континента стали Ростислав Кабанов (первый тренер – Владимир Понько), Владислав Семерич (первый тренер – Иван Кравец), Марк Чорногрицький (первая тренер – Татьяна Чорногрицкая), Александр Орешин (первый тренер – Владимир Понько).

Женская сборная Дениса Спиридонова удовлетворилась в итоге четвертым местом, которое также является существенным прогрессом по сравнению с августовским седьмым местом на чемпионате мира U-18. В Португалии на этот раз соревновались Александра Семенчук (первые тренеры – Ирина Нагорная, Лариса Ещенко), Екатерина Чикаодири Дике (первые тренеры – Ирина Нагорная, Лариса Ещенко), Карина Панчук (первая тренерка – Ирина Быкова), Анастасия Венжик (первая тренерка – Екатерина Побережная).

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В целом тренеры обеих команд довольны выступлением и уровнем игры. Добыть еще лучший результат помешали определенные ошибки то проблемы, над которыми предстоит работать дальше. Но это уже в перспективе. Теперь участники чемпионата Европы мечтают о коротком отдыхе. Ведь с чемпионатом мира и выступлениями в контрольных турнирах тренировочно-соревновательный процесс у команд продолжается уже несколько месяцев.

Кстати, за возможность участия в достаточном количестве международных турниров и Владимир Журжий, и Денис Спиридонов благодарны Федерации баскетбола Украины, ведь игровая подготовка стала не последним фактором удачного выступления в Португалии.

"Конечно, хотели выиграть этот чемпионат Европы. Но немного не повезло, где-то слишком ошибались, фолили. Но "серебро" чемпионата Европы тоже серьезный успех в жизни этих еще юных ребят. В баскетболе 3х3 очень важна такая составляющая, как сыгранность. Поэтому хочу поблагодарить Федерацию баскетбола Украины за возможность достаточно подготовиться на контрольных турнирах. ФБУ уже не один год очень с этим помогает", – подчеркнул тренер мужской сборной Владимир Журжий.

"Мы с девушками в итоге финишировали четвертыми, с так называемыми деревянными медалями, хотя могли и лучше выступить. Чего не хватило? Где-то было недостаточно веры в себя, где-то слишком много ошибок. В заключительный день, когда играли плей-офф, слишком много эмоций отдали в четвертьфинале против Нидерландов", - отметил тренер женской команды Денис Спиридонов.

Сами ребята также довольны итоговым результатом, несмотря на потерянную реальную возможность чемпионства. Поражение финале предоставило им большой опыт, который в будущем обязательно поможет им завоевать желанные титулы, рассуждали они вскоре после встречи, путем к автобусу.

Всего в загруженный делами понедельник баскетболистов и тренеров в зоне прилета аэропорта ждали только цветы, улыбки, объятия и отличное настроение.

С приветственным словом к делегации обратился генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский. Среди прочего он пригласил призеров чемпионата Европы в среду, 22 сентября, в столичный Дворец спорта. Там их на матче за Суперкубок Украины между "Будивельником" и "Прометеем" будут приветствовать болельщики. Каждый болельщик также может присоединиться к действу. Стоит только приобрести билет на матч за Суперкубок по этой ссылке.