Украинка Ягупова в составе 'Фенербахче' выиграла женскую Евролигу

В воскресенье, 16 апреля, состоялся решающий матч Финала четырех женской Евролиги, который в этом году принимала Прага. В финале сошлись два турецких клуба - "Фенербахче", одним из лидеров которого является капитан сборной Украины Алина Ягупова и "Чукурува" Мерсин.

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Поединок завершился уверенной победой номинальных хозяев 99:60.

31-летняя днепрянка начала встречу в стартовом составе и в итоге провела на паркете 15 минут. За это время наша баскетболистка смогла набрать 7 очков, забросив 2 из 4 двухочковых и 1 из 2 трехочковых. Также в активе украинки 1 подбор в защите, 3 передачи и 1 перехват при трех фолах и двух потерях.

Отметим, что Алина в 2020 и 2021 году становилась MVP Евролиги, в этом сезоне вошла во вторую символическую сборную турнира. "Фенербахче" впервые в своей истории выиграла Евролигу.

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