Украинка Ягупова стала самой эффективной в матче чемпионата Турции

Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова помогла своему "Фенербахче" победить "Бешикташ" в матче 23-го тура чемпионата Турции – 96:64.

29-летняя украинка стала самой эффективной в поединке. За 25:21 игрового времени она набрала 17 очков (6 из 6 двухочковых, 1 из 3 трехочковых и 2 из 2 штрафных), собрала 5 подборов, отдала 6 передач и сделала 2 перехвата. Рейтинг эффективности спортсменки составил 21, что стало наибольшим показателем.

"Фенербахче" идет без поражений, возглавляя турнирную таблицу – 23 победы.

Напомним, что в декабре прошлого года Ягупова подписала арендное соглашение до конца нынешнего сезона. При этом по его завершении Алина вернется в "Чукурова".

В составе "Фенербахче" украинка выступала в прошлом сезоне, получив в качестве игрока этого клуба титул MVP Евролиги-2020.

В "Чукурова" Ягупова в нынешнем первенстве в среднем за 35 минут на площадке набирала 27.0 очка, делала 8.2 передачи и 6.0 подбора. Контракт с этим турецким клубом у Алины рассчитан на три года.