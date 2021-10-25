Украинец приложил руку к победе над 'Реалом' в чемпионате Испании по баскетболу. Видео

Украинский баскетболист Артем Пустовой стал главным творцом довольно неожиданной победы "Гран-Канарии" над мадридским "Реалом" в чемпионате Испании со счетом 75:70. Наш 29-летний гигант (рост – 218 см) за 25 минут в игре в гостевом матче набрал 14 очков – больше всех в своей команде.

Это поражение стало первым для "королевского" клуба в семи турах сезона. Пустовой также сделал шесть подборов, три блок-шота и одну передачу. В пассиве уроженца Киева – четыре фола и одна потеря. Против него самого сфолили три раза. Правда, Артем реализовал лишь два из пяти штрафных. Зато со средней дистанции был точен шесть раз в 11 попытках.

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Удачные действия Артема попали в число лучших моментов матча.

После этой победы, пятой в семи матчах, "Гран-Канария" занимает третье место в испанской лиге. Выше – лишь "Барселона" (7/0) и "Реал" (6/1).

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября украинцы победили россиян в финале чемпионата Европы по баскетболу среди слабослышащих.

Тем временем, "Киев-Баскет" выиграл у "Будивельника" столичное дерби Суперлиги.