Украинец Михайлюк провел яркий матч в НБА

Результативная игра украинского защитника "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка не помогла команде уйти от поражения в матче регулярного сезона НБА против "Милуоки Бакс".

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке почти 30 минут, набрал 13 очков (0/1 двухочковые, 3/5 трехочковые, 4/4 штрафные), 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Святослав Михайлюк высоко подпрыгнул для броска

"Милуоки" захватил лидерство в счете еще в первой четверти и больше его не упускал. Для "Детройта" это поражение стало уже шестым в семи сыгранных поединках. "Пистонс" занимают последнее место в Восточной конференции.

"Милуоки" (4-3) – "Детройт" (1-6) 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35).

"Милуоки": Миддлтон (19 + 9 подборов), Адетокумбо (43 + 9 подборов), Холидэй (15 очков + 7 передач), Портис (10 + 8 подборов), Форбс (10), Огастин (11);

"Детройт": Грант (24), Роуз (24 + 8 ассистов), Михайлюк (13), Эллингтон (13), Думбуя (13).

Другой украинец Алексей Лэнь вышел на замену в матче "Торонто" против "Бостона" и провел на площадке 9 минут. Он совершил 2 подбора, 1 передачу и 1 раз потерял мяч.

Лэнь готовится к броску

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк начал карьеру в детских и юношеских командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в Суперлиге, приняв участие в трех матчах.

В 2013 году Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м — за взрослую команду страны. В 2016 году его признали самым результативным и успешным игроком "молодежки".

Михайлюк владеет мячом

В 2014-м наш соотечественник переехал в США, где на протяжении нескольких лет защищал цвета баскетбольной команды университета Канзаса. Успешные выступления за "Джейхокс" позволили ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта-2018.

Через год Михайлюка обменяли в "Детройт". Сейчас "Пистонс" планируют подписать со Святославом новое четырехлетнее соглашение.